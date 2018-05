Jasmin Fejzic wechselt nach Magdeburg

Der nächste Eintracht-Profi geht von Bord. Torwart Jasmin Fejzic wird sich nicht am Neuanfang der Löwen in der 3.Fußball-Liga beteiligen. Der 32-Jährige schließt sich zur nächsten Saison dem Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an. Das gab der Klub heute bekannt. ...