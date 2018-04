Eintracht muss sich gegen Dresden mit 1:1-Unentschieden begnügen

Die Saison von Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga zieht sich weiter zäh wie ein Kaugummi. Durch ein 1:1 (1:1)im Heimspiel gegen Dynamo Dresden holten die Löwen am Sonntag einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt, doch der große Schritt in der Tabelle nach vorne blieb aus. Die...