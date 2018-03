Gustav Valsvik ist in der Abwehr die große Konstante

„Das ist schon okay“, sagt Gustav Valsvik. Doch man sieht ihm an, dass er enttäuscht ist. Gerne hätte sich der Norweger in Diensten von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig in der nächsten Woche auf Länderspielreise begeben, doch anders als zuletzt hat der Innenverteidiger von seinem...