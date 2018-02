Eintracht Braunschweig verliert gegen Greuther Fürth mit 1:2

Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gab es nach einem enttäuschenden Auftritt eine 1:2-Niederlage.

In den ersten 45 Minuten hatten die Braunschweiger eine ganz schwache Leistung gezeigt. Die Spielvereinigung war der Eintracht in allen Belangen überlegen. Die Fürther verzeichneten mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und gewannen mehr Zweikämpfe. Deutlich drückten die Kleeblätter dem Spiel ihren Stempel auf, während die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht gehemmt wirkte. Khaled Narey bestrafte die Passivität der Blau-Gelben mit dem 1:0, bei dem Eintrachts Kapitän Ken Reichel gegen den Torschützen den entscheidenden Zweikampf verlor.

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eintracht verliert mit 1:2 in Fürth Die Elf von Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht zog im Abstiegsduell den Kürzeren. Foto: Eibner Pressefoto/Dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Anschließend verpassten es die Fürther nachzulegen. Das rächte sich kurz vor der Pause, als Eintracht doch noch aus ihrem Schneckenhaus herauskam. Erst scheiterte Christoffer Nyman an Fürths Torwart, dann traf Domi Kumbela nach Vorarbeit vom bis dahin schwachen Hendrick Zuck zum 1:1 (45.). Diesen Schwung nahm Eintracht mit in die zweite Hälfte. Jedenfalls agierten sie dort zunächst aktiver und konnten die Partie ausgeglichen gestalten. Aber das währte nicht lange. In den letzten 20 Minuten schalteten die Löwen wieder auf Passivmodus um und wurden wieder bestraft. Sebastian Ernst erzielte das von den Gastgebern umjubelte 2:1 (77.).

Greuther Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Galigiuri, Wittek - Gugganig - Aycicek (69. Gjasula), Green (90. Dursun) - Narey, Reese (84. Pinter), Ernst.

Eintracht: Fejzic - Teigl, Tingager, Valsvik, Reichel - Moll (86. Yildirim), Hochscheidt - Bulut (64. Khelifi), Zuck

(82. Hofmann) - Nyman, Kumbela.

Tore: 1:0 Narey (21.), 1:1 Kumbela (45.), 2:1 Ernst (77..

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck.

Zuschauer: 7845.