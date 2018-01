Theuerkauf erwartet heißen Tanz

Das Kribbeln ist nicht mehr ganz so groß, aber Spiele gegen Eintracht Braunschweig sind noch immer etwas Besonderes für Norman Theuerkauf. Am Mittwoch ist es wieder so weit, dann erwartet der Defensivspieler mit dem 1. FC Heidenheim seinen früheren Klub (Anpfiff 20.30 Uhr). Ausgerechnet am Tage...