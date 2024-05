Braunschweig. Braunschweigs Handballer verlieren ein umkämpftes Hinspiel gegen Emsdetten 32:34 - die Entscheidung fällt am Sonntag in der Alten Waage.

Es hatte sich ein Handball-Krimi im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga angekündigt, und die Partie sparte wirklich nicht an Dramatik. Leider auch nicht im negativen Sinne. Drei Rote Karten und eine schlimme Verletzung von Emsdettens Tim Stefan überschatteten das Hinspiel zwischen dem TV Emsdetten und dem MTV Braunschweig in der Aufstiegsrunde.

Davon abgesehen sahen die 2200 Zuschauer in der Ems-Halle tollen Drittliga-Handball. Mit einem starken MTV in der ersten Hälfte, der einmal sogar mit drei Toren führte, und Gastgebern, die in der zweiten Hälfte die Bilder von der bösen Verletzung ihres Mitspielers abschüttelten und zwischendurch auf fünf Tore davonzogen. Am Ende stand ein knapper 34:32-Erfolg für die Hausherren, die leicht favorisiert ins Spiel gegangen waren.

Für die Braunschweiger um ihren Trainer Volker Mudrow bedeutet das, dass sie im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) in der Sporthalle Alte Waage alle Chancen haben, die Niederlage aus dem ersten Spiel wettzumachen und die zweite K.o.-Phase der Aufstiegsrunde erreichen.

Hitzige Atmosphäre, doch der MTV bleibt ruhig

Besonders die ersten 30 Minuten dürfen dem MTV und seinem Anhang Mut machen. Da bereiteten die Braunschweiger dem Team vom TV Emsdetten richtig Probleme. Zur Pause führten die Gäste sogar mit 20:17. Die Hausherren taten sich sichtlich schwer mit dem Sieben-gegen-Sechs-Spiel des Mudrow-Teams. Die Braunschweiger spielten in einer hitzigen Atmosphäre selbstbewusst und mit großer Ruhe auf, während der TV doch sehr mit seiner Leistung haderte. Vorne nutzten die Braunschweiger ihre Chancen besser als die Gastgeber, und in der Defensive packten sie zu und besaßen mit Niklas Mellmann einen guten Torwart.

Allerdings wurde die erste Hälfte dann von der schweren Verletzung von Emsdettens Stefan überschattet. Er wurde in der 20 Minute in der Luft von Braunschweigs Tim Otto gehalten und kam dann ganz unglücklich auf dem Hallenboden auf. Stefans Fuß knickte zur Seite weg - alle Spieler und Zuschauer waren geschockt. Viele wandten den Blick ab, konnten nicht mit ansehen, wie der Handballer schlimm lädiert und mit großen Schmerzen am Boden lag. Sichtlich mitgenommen reagierte auch Otto, der mit seinem Foul die Verletzung ausgelöst hatte. Eigentlich war es keine besonders unfaire Aktion des Braunschweiger Rückraumspielers, doch die Schiedsrichter zeigten ihm - vielleicht auch unter dem Eindruck der dramatischen Auswirkungen - die Rote Karte.

Friedhoff ersetzt Otto gut - zunächst

Für den MTV war das natürlich eine große Schwächung. Otto war in dieser Saison bisher der wahrscheinlich beste Rückraumspieler der Braunschweiger, nun sollte er in einem der wichtigsten Saisonspiele 40 Minuten fehlen. Doch es zeigte sich, dass der MTV auf dieser Position auch von Otto abgesehen, top besetzt ist. Lukas Friedhoff kam für ihn ins Spiel und setzte an der Seite von Kapitän Philipp Krause und dem 17-jährigen Top-Talent Jan Mudrow die gute Leistung fort. Dabei wurde das Spiel noch einmal länger unterbrochen, da es einem Zuschauer auf der Tribüne nicht gut ging. Wieder eilten die Ärzte in der Halle zur Hilfe. Nach wenigen Minuten ging es auf der Platte aber weiter, und der MTV konnte alle Nebengeräusche besser ausblenden. Braunschweig lag zur Pause klar in Führung, das roch nach Auswärtssieg.

Aber nach dem Seitenwechsel stellte sich Emsdetten besser auf die Gäste ein und fand nun seinen Rhythmus. Begünstigt wurde das auch von einem MTV, der nach der Halbzeit den Faden verlor. Dazu sah Friedhoff nach wenigen Minuten in Hälfte 2 ebenfalls die Rote Karte. Diese Hinausstellung konnten die Braunschweiger im Rückraum dann zunächst nicht mehr kompensieren. Emsdetten zog davon, führte plötzlich klar mit 27:23 (41.). Das Spiel war gedreht, das Heimpublikum feierte und witterte bereits ein gutes Torepolster für das Rückspiel. Als Kreisläufer Niklas Wolters auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe erhielt und Dirk Holzner auf 28:23 für Emsdetten erhöhte, sah es für den MTV nicht gut aus.

Jan Mudrow übernimmt Verantwortung

Doch in Unterzahl erwachte wieder der Kampfgeist der Braunschweiger. Sie konnten den Abstand halten, und Jan Mudrow schwang sich endgültig zum Anführer auf. Wenn etwas beim MTV in dieser Phase ging, dann über den Junioren-Nationalspieler, der am Ende der Partie auf sieben Treffer kam. Zwei schnelle Tore von ihm und eines von Niklas Mühlenbruch am Stück, und schon waren die Braunschweiger wieder dran.

Auch beim TV sah mit Robin Jansen nun ein Spieler Rot. Es war ein umkämpftes, enges Spiel bis zum Schluss. Mudrow, Krause mit Nervenstärke von der Siebenmeterlinie, ein starker Kreisläufer Tzoufras hielten den MTV auf Schlagdistanz zu Emsdetten. Zwei Tore Rückstand sind keine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel, vor allem wenn man bedenkt, dass mit Otto und Friedhoff zwei Top-Leute im Hinspiel über weite Strecken nicht zur Verfügung standen. Die Partie am Sonntag in der Alten Waage verspricht ebenfalls Hochspannung und Drama, aber diesmal bitte ohne schlimme Verletzungen und Rote Karten.