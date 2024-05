Braunschweig. Eine WG, zwei Bezirksliga-Spieler: Warum Wendens Marco Klages und Niklas Neudorf vom BSC Acosta mehr verbindet als nur der Sport.

Auf dem Platz Konkurrenten, nach Abpfiff Freunde: Dass man sich in der Sportszene untereinander kennt und Freundschaften mit Spielern anderer Mannschaften schließt, ist nichts Ungewöhnliches. Dass man nach einem Spieltag allerdings in die gemeinsame Wohnung zurückkehrt, ist eher selten. Für Innenverteidiger Marco Klages vom FC Wenden und Niklas Neudorf, den Toptorschützen des BSC Acosta, ist das seit Herbst Realität. Dabei war es gar nicht der Fußball, der beide zusammengeführt hat.

Trotz der Gemeinsamkeiten im Sport lernten sich beide erstmals durch das Studium kennen. Der heute fast 28-jährige Marco Klages wuchs in Wenden auf und trat mit vier Jahren dem dortigen FC bei, wo er – unterbrochen von einem vierjährigen „Exil“ beim BSC Acosta – bis heute blieb. Neudorf hingegen spielte in seiner Jugend bei vielen Vereinen, angefangen in Lehre, hin zur Eintracht, zum BSC und den Freien Turnern und als Herrenspieler zurück zum BSC Acosta. „Gekannt haben wir uns in der Zeit des Jugendfußballs noch nicht“, sagt der 27-jährige Neudorf. Im Oktober 2017 begannen sie ihr BWL-Studium in der Region. Schnell entwickelte sich daraus eine enge Freundschaft.

Niklas Neudorf traf im ersten persönlichen Duell gleich fünf Mal

Im Laufe ihrer Studienzeit folgten erste Begegnungen auf dem Fußballplatz, Klages für Wenden, Neudorf damals für die Freien Turner. Gleich im ersten Aufeinandertreffen, dem 6:4-Sieg der Turner 2019 im Flutlichtpokal, schoss Neudorf fünf Tore – zum Leid des Innenverteidigers Klages: „Das war nicht so schön, um es mild auszudrücken“, schmunzelt er heute. „Genugtuung“ verspürte er spätestens in dieser Saison, als Neudorf gegen den FC Wenden einen Elfmeter verschoss. „Da hat er schön vergeigt, das fand ich gut“, sagt Klages und lacht. Konkurrenz stört ihre Freundschaft nicht weiter – eher entwickelte sich daraus ein humorvoller Wettbewerb. „Vor dem Pokal-Halbfinale saßen wir noch in der Vorlesung, und da ist dann der eine oder andere lustige Spruch gefallen“, erzählt Neudorf.

Wendens Marco Klages (rechts, in Blau) steht mit Wenden kurz vor dem Klassenerhalt. © Jens Grothe | Jens Grothe

Da Klages aus Berufsgründen nun häufig nach Hildesheim pendelt und Neudorf diesen Sommer einen Job in Hannover annimmt, kam ihnen die Idee, gemeinsam in die Braunschweiger Innenstadt zu ziehen. Am 15. September vergangenen Jahres war die WG geboren. Fußball bleibt hier weiter ein Thema. „Wir schauen häufig zusammen Sport im Fernsehen“, erzählt Neudorf. Neben den beiden eigenen Zimmern gibt es einen Gemeinschaftsraum, was ihnen wichtig ist, da so nicht „jeder nur sein eigenes Ding“ mache.

Wohngemeinschaft der Braunschweiger soll noch ein paar Jahre bestehen

Schon am Samstag bestreitet Neudorf mit dem BSC sein vorerst letztes Bezirksliga-Spiel. Die Partie wurde um einen Tag vorverlegt. Direkt vor dem Anpfiff ehren NFV-Verantwortliche den Bezirksligameister. Für Marco Klages und den FC Wenden hingegen wird es am Sonntag im Spiel gegen Wendezelle spannend. Nach der 0:6-Niederlage in Vechelde am Mittwoch braucht der FC noch einen Punkt, um die Klasse ganz sicher zu halten.

Ob Niklas Neudorf und Marco Klages noch lange in ihrer WG wohnen werden, halten sie offen. Für ein paar Jahre wird sie wohl noch halten, aber irgendwann wird die Familienplanung ein Thema sein. Sportlich gesehen steht für Klages fest, dass Wenden seine letzte Station als Fußballer sein wird, und auch Neudorf möchte „nicht ewig“ spielen. Im Nachhinein bezeichnet Neudorf den Tag des Umzugs als „ein Datum, was mich nachhaltig verändert hat.“ „Negativ?“, fragt Klages daraufhin. „Ja, wie denn sonst?“, entgegnet er frotzelnd.

Die Spiele: BSC Acosta – MTV Hondelage (Sa., 16 Uhr, Konrad-Koch-Stadion), TSV Wendezelle – FC Wenden (So., 15 Uhr). Darüber hinaus: FSV Schöningen II – VfL Leiferde, Freie Turner II – MTV Schandelah-Gardessen (beide So., 11 Uhr), TSV Germania Lamme – FC Rautheim, SV Lauingen Bornum – SC Rot-Weiß Volkmarode (beide So., 15 Uhr).