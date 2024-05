Braunschweig. Der temperamentvolle Albrecht von Lucke sprach über die Gefährdung der Demokratie und seine Enttäuschung über Scholz und die Ampel.

Wir haben wieder echte Feinde. Wir haben Angst vor dem Ergebnis der US-Wahlen im November. Wir haben Sorge, dass unsere Demokratie erlahmt und dahinsiecht. Wir haben mehr und mehr Putinismus innerhalb der EU. Wir liefern zu wenige Raketen an die Ukraine. Wir haben auch im Inneren weniger zu verteilen. Wir haben zu wenig Gemeinsinn. Und zu allem Überfluss haben wir in Deutschland eine schwache Regierung, eine sich selbst blockierende Ampel-Koalition mit einem Kanzler, der - vermeintlich im wahltaktischen Dienste seiner wackelnden Partei - auch noch auf dem Friedfertigkeits- und Besonnenheits-Ticket unterwegs ist…

Moment mal! Kann man sagen, dass wir den berühmten Schuss zwar gehört haben, es aber eigentlich doch nicht wahrhaben wollen, wie ernst die Lage ist? Oder ist tatsächlich etwas dran an diesem Spruch, demzufolge unsere Lage hoffnungslos ist, aber nicht ernst? Diese Frage und sogar das alte, keineswegs von Johannes Mario Simmel ersonnene Motto „Mich wundert, dass ich so fröhlich bin“ schossen mir am Dienstagabend nach dieser Veranstaltung in der Dornse des Braunschweiger Altstadtrathauses durch den Kopf. Und zwar gar nicht als überheblich-kritische Distanzierung, denn ich habe es ja selbst so empfunden: Die Bestandsaufnahme war vernichtend, doch die Stimmung eigentlich prima...

Ganz sicher hat dieser Effekt mit der Frische des Referenten Albrecht von Lucke zu tun. Aber auch mit den Gastgebern. Ein durch und durch braunschweigisches Quartett hatte die Idee zu dieser Gesprächsreihe, in der Kneipe „Vier Linden“ übrigens, falls das relevant ist. Und so führten dann in dem nicht nur, aber vor allem mit Sozialdemokraten und Gewerkschaftern gut gefüllten Saal die Herren Ulrich Markurth (Ex-OB), Dietmar Schilff (Ex-GdP-Landes-Chef), Rifat Fersahoglu-Weber (Awo-Bezirksverband) und Detlef Ahting (Ex-Verdi-Landeschef) so routiniert wie aufgeräumt durch den Abend. Doch wie gesagt: Als Albrecht von Lucke, Jahrgang 1965, ein führender Kopf im politischen Journalismus, bekannt durch die „Blätter für deutsche und internationale Politik“ und unzählige lebendige Talkshowauftritte, erst einmal am Mikro stand, ging es hart zur Sache. Grundgesetz, Schicksalsjahr, Putin, Orbán, Höcke, das volle Programm. Die Bemerkung von Luckes, er pflege sich die Reden des Bundespräsidenten Steinmeier im Internet in doppelter Geschwindigkeit anzuhören, war angesichts seines eigenen Hardcore-Tempos zum Schmunzeln. Allerdings verstand er es in freier Rede, die Krisensymptome thesenhaft zu fassen und sinnvoll zu verknüpfen. Der Ausgangspunkt war (mal wieder) das Grundgesetz. Albrecht von Lucke machte ein paar spitze Bemerkungen zum Fetischcharakter dieses Textes und hob hervor, dass dem Grundgesetz angesichts der damals jüngsten deutschen Geschichte ein „absoluter Wille zur Friedfertigkeit“ innewohne, dass jedoch die anschließende Zweiteilung der Welt als eine Art „Friedensgarantie“ die heimliche Hauptrolle gespielt habe. Selbst die provokante Bemerkung, dass er die DDR-Propaganda-Bezeichnung „antifaschistischer Schutzwall“ (für die Mauer) im Lichte der faschistischen Außenpolitik von Putins Russland heute mit anderen Augen sehe, erlaubte sich der Publizist. Ein anderer Erfolgsfaktor sei natürlich die wirtschaftliche Entwicklung gewesen. „Wir sind über den Wohlstand in das Grundgesetz hineingewachsen“, sagte er mit Blick auf die alte Bundesrepublik und mit Bezug auf die etwa in den 50er Jahren noch weit verbreitete Nazi-Ideologie.

Der spindeldürre Demokrat wurde zum Autokraten

Man begriff es rasch: Dem Glauben, dass unsere Demokratie sozusagen unberührbar sei, weil wir ja so ein wunderbares Grundgesetz haben, hängt von Lucke nicht an. In raschem Ritt kam er auf viele Gefahren zu sprechen. Auf Russland, das die westlichen Demokratien längst als die eigentlichen Feinde begreife. Und auf die Putinisten in der EU. Auf Marine Le Pen, Geert Wilders und Giorgia Meloni ging er nur kurz ein, etwas gründlicher auf Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán, einen Mann, der 1989 als spindeldürrer Demokrat mutig auf der Straße gestanden habe, wohingegen er heute als reaktionärer Autokrat gleich zweierlei beweise: Wie erfolgreich man in der Politik mit der Bewirtschaftung von Ressentiments (Flüchtlinge, Juden etc.) sein könne – und dass es mit Demokratie ohne Rechtstaatlichkeit unter Umständen nicht weit her sei. Wie siegesgewiss dieser schamlose innereuropäische Putinismus inzwischen sei, führte von Lucke am Beispiel eines Orbán-Zitates von 2017 aus: „Nach dem Fall der Mauer glaubten wir hier in Mitteleuropa daran, dass Europa unsere Zukunft sei. Jetzt zeigt sich, dass wir die Zukunft Europas sind.“

Nein, zum Schönreden der Verhältnisse war der Referent nicht von Berlin nach Braunschweig gekommen. Eine mögliche zweite Präsidentschaft Donald Trumps könne aufgrund der diesmal gründlicheren Vorbereitung des Kandidaten für Europa weitaus gravierende Folgen haben als die erste, sagte von Lucke, bevor er darauf einging, was er an Björn Höcke und anderen Teilen der AfD am gefährlichsten finde: das Fehlen jeglicher Distanzierung von Gewalt auf der Straße.

Scholz, Habeck, Lindner - eigentlich eine gute Mischung

Und die Ampel? Der Journalist befand, eigentlich hätte es eine gute Mischung sein können. Scholz, der Stratege, Habeck, der Rhetoriker, Lindner, der Finanzmann. Doch es habe leider nicht geklappt. Die FDP beschwöre die Schuldenbremse und blockiere zu viel, die Grünen laborierten an ihrem Image-Problem herum, und Scholz taktiere und zaudere. Nach seiner großen Zeitenwende-Rede vom 27. Februar 2022 hätte er nachlegen, hätte er die Bevölkerung – wie Helmut Schmidt einst bei der Schleyer-Entführung – mit der notwendigen Härte der Entscheidungen vertraut machen müssen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Regierung die Mehrheit der Bevölkerung hätte mitnehmen können“, meinte von Lucke. Aber nein, der Kanzler überlasse dem französischen Präsidenten die weiteren großen Reden – und beschränke sich auf das Notwendige, lasse sich bremsen von den in puncto Waffenhilfe für die Ukraine zögerlichen Kräften in den eigenen Reihen.

Was lässt sich tun gegen die Erosion unserer, im Sinne Putins, Orbáns und Höcke „morschen“ Demokratie, gegen das Sich-Abwenden, gegen den Rückzug auf die partikularen Interessen? „Ich bin Verfechter eines starken Staates“, bekannte der Referent. Es brauche Investitionen und Initiativen und ganz grundsätzlich eine große „Offensive des Gemeinsinns“ - auf Kosten des privaten Konsums. Schnell, druckvoll, beinahe leidenschaftlich stellte von Lucke am Ende seines Vortrags diese Forderung auf. Gleichwohl hatte man nicht den Eindruck, dass er die Erfüllung dieses Wunsches bis auf Weiteres für realistisch hält.