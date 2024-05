Braunschweig. Dank eines souveränen 4:1-Siegs schaffen die Wendener den Klassenerhalt, die Freien Turner II steigen erstmals seit dreißig Jahren ab.

Es gibt wohl in jedem Sport diese Partien, die ein gewisses Etwas haben. Bei denen man genau weiß: Hier geht es um alles oder nichts, um Meister oder Vizemeister, um Aufstieg oder Relegation. Oder eben um Abstieg oder Klassenerhalt, wie am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga, als der Tabellendreizehnte FC Wenden den SV Lauingen Bornum empfing, der in dem Spiel den letzten Funken Hoffnung sah, doch noch die Klasse zu halten. Die nahmen die Wendener den Gästen bei ihrem 4:1 (2:0)-Sieg.

FC Wenden gegen SV Lauingen Bornum – „Not gegen Elend“

Es ging dementsprechend um eine ganze Menge, denn die blau-weißen Nordbraunschweiger hatten mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Gäste noch einiges zu verlieren. Doch diese typische Energie, diese Dynamik, die genau solche Spiele sonst prägt, die schien auf dem Feld überhaupt nicht zu existieren. Es spielten „Not gegen Elend“, hörte man ein paar Menschen im Publikum während der Partie sagen. An der Zahl der Zuschauer sollte es allerdings nicht gelegen haben, waren doch schätzungsweise 130 Fans beider Vereine zur Unterstützung ihrer Mannschaften gekommen.

Und die durften sich gleich nach Spielbeginn zumindest über Tore freuen. So gelang es Wenden-Stürmer Marvin Wirgau gleich in Minute vier, nach einem Eckball von der rechten Seite ein Treffer. Die Gäste in den rot-weißen Trikots taten sich sichtlich schwer, echte Torchancen herauszuspielen, und scheiterten häufig an der soliden Defensive des FC Wenden. Kurz vor der Halbzeit passierte das Unausweichliche: Eine weitere Eckballflanke geriet an Wenden-Spieler Tobias Machus, der per Kopf auf seinen Mitspieler Maurice Bertram ablegte. Bertram brauchte aus nächster Nähe nur einzuschieben und es stand 2:0, eine verdiente Führung zur Halbzeit.

Dominik Wald macht den Deckel drauf

Auch in Hälfte zwei war das Glück weiterhin nicht auf der Seite der Gäste. Erst zog sich der gerade erst eingewechselte Andre Thielecke eine Knieverletzung zu, dann bekam der FC Wenden nach einer Grätsche im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen, den Wendens Tayfun-Oktay Bozkurt ins oberere Eck verwandelte. Der Deckel schien drauf zu sein: „Geil – geil – Oktay!“, hörte man eine mitfiebernde Gruppe jubeln. Doch Lauingen wollte noch einmal den Anschlusstreffer, der auch gelang: Wenden spielte aufgrund einer Verletzung kurze Zeit nur zu zehnt, doch die Gäste spielten weiter, brachten die Flanke und köpften den Ball ins Tor (81.). Ein Tropfen auf den heißen Stein, denn Wenden behielt das letzte Wort, nachdem Dominik Wald eine flache Flanke direkt verwertete und ausgelassen jubelte (89.).

Wie kräftezehrend diese Partie bei teils sengender Hitze waren, war den Spielern schon bald anzumerken. Selbst die Spieler des FC Wenden, die es doch nun endlich geschafft hatten und zum sechsten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Bezirksliga sicherten, sackten teilweise direkt nach Abpfiff erschöpft zu Boden. Nun war aber wieder klar, worum es sich hier handelte, warum noch mal diese letzten Meter zur Ziellinie bestritten wurden. Die Blau-Weißen hatten es wieder geschafft, und nach nicht allzu langer Zeit ertönte die erste Musikbox, die fortan eine Menge Mallorca-verdächtiger Schlagerhits spielte. Die Gastgeber rappelten sich auf, kamen im Kreis zusammen und sangen triumphierend: „FCW über alles.“

Freie Turner steigen nach dreißig Jahren ab

Tim Niklas Duffy freute sich über diesen Triumph und sieht den Klassenerhalt durchaus als verdient an, trotz der „verkorksten“ Hinrunde: „Aufgrund der Rückrunde haben wir es absolut verdient, die Klasse zu halten“, betonte der Trainer. Auf die Frage, wie der „Bezirksliga-Dino“ in der kommenden Saison weitermachen möchte, lachte er. „Der Bezirksliga-Dino will sich weiter festigen und vielleicht mal eine Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dann würde ich mich sehr freuen.“

Der andere, wesentlich ältere Dino der Liga, die Zweitvertretung der Freien Turner Braunschweig, steht hingegen nach dem Spieltag am Sonntag als Absteiger fest. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Arminia Vöhrum unterlag das Team von Neu-Coach Kai Schröder mit 2:3. Damit spielt die zweite Mannschaft der Turner nach exakt dreißig Jahren in der Bezirksliga in der kommenden Saison eine Spielklasse tiefer. Wie sehr so etwas schmerzt, spürte auch das Team von Lauingen Bornum, das nach fünf Jahren in der Liga nun absteigt. „Die Leere bei den Spielern habe ich bemerkt“, erzählt SV-Trainer Marcel Schoolman. „Das tut gleich doppelt weh, einmal bei einem selbst, und wenn man es bei seinen Jungs sieht.“ Letzten Endes werde das Ziel sein, in der kommenden Saison direkt wieder aufzusteigen. Dieses Ziel werden wohl die drei weiteren Absteiger der Bezirksliga, von denen zwei sicher feststehen, teilen.