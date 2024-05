Braunschweig. Der Tabellenführer entscheidet das Spitzenspiel gegen BSC Acosta II mit 3:2 für sich. Nur der TV Mascherode kann den VfB noch abfangen.

Im Titelrennen der Fußball-Kreisliga ist am vorletzten Spieltag immer noch keine Entscheidung gefallen. Durch den 3:2 (1:1)-Erfolg gegen BSC Acosta II führt der VfB Rot-Weiß aktuell mit einem Zähler Vorsprung vor Mascherode die Tabelle an. Die Reserve dagegen musste sich aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Die Entscheidung wird am letzten Spieltag fallen, wenn der VfB bei Lamme II antreten muss und Mascherode die Zweite vom MTV Hondelage empfängt.

Weil die Partie des TV Mascherode in Melverode eine Stunde früher begann, gab es vor dem Anpfiff am Madamenweg schon einen ersten Torerfolg zu vermelden, der die Rot-Weißen unter Zugzwang setzte. Mascherodes Sven Müller sorgte bereits nach vier Minuten für das 1:0, und es sollte noch schlimmer kommen für die Rot-Weißen. Gäste-Stürmer Tim Luplow markierte mit einem unhaltbaren Schuss das überraschende 0:1 (7.). Zu dem frühen Zeitpunkt hieß der Tabellenführer Mascherode, was bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Zunächst war es dann VfB-Routinier Savas Kurnaz, der das umjubelte 1:1 (41.) erzielte. In der letzten Spielminute der 1. Hälfte glich dann auch in Melverode SV-Akteur Marcel Liehmann zum 1:1 aus. In der Halbzeit folgten bereits die ersten Hochrechnungen von Zuschauern unterschiedlicher Lager, keiner wagte jedoch, sich schon so frühzeitig festzulegen.

Onur Cet erzielt kunstvoll den Siegtreffer

In der Tat, im zweiten Spielabschnitt passierte noch einiges. Immer in Gedanken, die Partie für sich entscheiden zu müssen, steigerte sich die Spannung auf beiden Plätzen. Den ersten Jubel gab es auf dem Kunstrasenplatz für den VfB, ausgerechnet der vom BSC Acosta erst kürzlich gewechselte Moaz Sayed Ahmed sorgte für die 2:1-Führung (57.), allerdings nur schwer verdaulich für BSC-Acosta-Trainer Uwe Stucki: „Der junge Mann hat sich bei uns leider nicht so verabschiedet, wie man das unter Sportlern praktizieren sollte. Meiner Meinung hätte auch die VfB-Führung weitaus sensibler mit dieser Personalie umgehen müssen. Der Nachgeschmack darüber jedenfalls bleibt bei uns haften.“

Seine Mannschaft schüttelte sich daraufhin sich nur kurz. Eingeleitet vom herausragenden Abwehrchef Adrian Bürger, der sich immer wieder offensiv einschaltete, entschied der Unparteiische nach einem klaren Foulspiel auf Strafstoß. Auch hier war Luplow zur Stelle und ließ VfB-Keeper Sven Wittkop beim 2:2 (64.) keine Chance. Doch lange währte das Glück nicht für die Gäste. Als die Meldung aus Melverode mit der erneuten 2:1-Führung (67.) durch Mascherodes Jeff-Louis Bacsa den Rot-Weiß-Platz erreichte, wusste auch die Elf von Trainer Tolga Isigüzel, dass man noch eine Schippe drauflegen musste. Auf einmal entwickelte sich in der Schlussphase eine spannende Partie, in der die Rot-Weißen das Glück, aber auch das Können ihres Mittelfeldstrategen Onur Cet auf ihrer Seite hatten. Der brachte sein Team mit einem Kunstschuss zum 3:2 (77.) zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste, die es danach noch einmal mit der Brechstange versuchten, scheiterten am Ende glücklos, zeigten sich aber als faire Verlierer.