Braunschweig. Pyros und Rauchschwaden umrahmen das Topspiel der Hockey-Regionalliga. Der Ausgleich bleibt den Braunschweigern beim 2:3 aber verwehrt.

Pyrotechnik und Rauchtöpfe kennt man ja eigentlich eher vom Fußball. Am Freitagabend sorgte solcherart Feuerwerk aber auch beim Hockey für Derby-Stimmung. In Hannover traf der heimische DTV auf den Braunschweiger THC. Neben der bekannten Rivalität der beiden Städte versprühte diesmal auch die sportliche Ausgangsposition reichlich Brisanz. Beide Mannschaften standen mit jeweils 27 Punkten an der Tabellenspitze der Feldhockey-Regionalliga Nord, lediglich getrennt durch das Torverhältnis, das für den DTV sprach. Nach dem 3:2 (2:1) für die Hannoveraner ist nun klar, dass der BTHC an den noch ausstehenden drei Spieltagen auf Schützenhilfe angewiesen ist, um als Tabellenerster doch noch aufzusteigen.

„Wir haben den Start leider ein bisschen versaut“, erinnerte sich BTHC-Coach Carsten Alisch an den Beginn der Partie, „wobei der DTV da auch einfach gut war.“ Schnell jedenfalls stand es 2:0 für die Hannoveraner, bis zur Halbzeitpause konnte der BTHC dann durch einen Stecher von Paul Richwien nach Strafecke aber immerhin auf 1:2 verkürzen. „In dieser Phase kamen sie durch einige Strafzeiten ein bisschen aus dem Tritt, während wir besser ins Spiel kamen“, so Alisch.

Trotz doppelter Überzahl reicht es nicht mehr zum Sieg

Das nächste Tor ging aber dennoch an die Gastgeber. Ein Entlastungsangriff nach der Pause führte zu einer Strafecke, die ein BTHC-Verteidiger nur mit dem Körper auf der Linie klären konnte. Den fälligen Siebenmeter verwandelte der DTV vor 400 Zuschauern, darunter laut Alisch rund 150 aus Braunschweig, zum 3:1.

Im Schlussviertel setzte Braunschweigs Trainer alles auf eine Karte, nahm von Beginn an den Torhüter heraus. Nach einer gelb-roten Karte für Hannover rannten die Gäste sogar mit einer doppelten Überzahl an – doch mehr als der 2:3-Anschlusstreffer durch Stürmer Erik Mathe per Siebenmeter wollte nicht mehr gelingen. „Wir waren zwar spielbestimmend, aber haben es nicht geschafft, uns in Richtung Kreis durchzusetzen. Das hat Hannover echt gut gemacht“, beschrieb Alisch das Schlussviertel. Ein paar Chancen gab es zwar noch für die Braunschweiger, doch das Unentschieden, das so wichtig gewesen wäre, kam gegen die mit ausländischen Profis gespickte Heimmannschaft nicht mehr zustande. „Wir haben an dem Abend leider nicht unsere absolute Topleistung abgerufen. Und die brauchst du, um da zu gewinnen“, bilanzierte der BTHC-Coach, der weiß, dass es für den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga nun fast schon so etwas wie ein Wunder bräuchte.

BTHC-Kader (Tore): Teichert – Mund, Wons, Krok, Müller, Stassek, Ellrott – Hoyer, Holtmann, Overbeck, Krantz, Weber – Richwien (1), Mathe (1), L. Bertelsmeier, Scholz.