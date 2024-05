Braunschweig. Gegen den Bremer HC führt der Hockey-Regionalligist mit 3:0, ehe es doch noch einmal spannend wird. Matchwinner ist ein 19-Jähriger.

„Mein neuer Lieblingsgegner“, schmunzelte Emil Hoyer nach der Begegnung gegen den Bremer HC in der Hockey-Regionalliga. Der Offensivspieler des BTHC hatte allen Grund, gut drauf zu sein: Nachdem er im Hinspiel an der Weser bereits zweimal gegen die Hanseaten getroffen hatte, legte er am Samstag auf Braunschweiger Kunstrasen, beim 5:3 (3:2)-Erfolg, drei weitere Tore nach.

Auf Braunschweiger Kunstrasen, allerdings nicht in BTHC-Gefilden, muss es heißen, denn wegen eines Wasserrohrbruchs am Jahnplatz, der die Bewässerung des Spielfeldes unmöglich machte, war der Regionalligist kurzfristig auf den Eintracht-Platz umgezogen. Der Heimvorteil war also geschmälert, zumal die Braunschweiger auf dem rutschigen Feld ihre Mühe hatten und mehrfach ausglitten – Stürmer Paul Richwien etwa, als er allein an der Seitenlinie in Richtung Tor rannte.

Erstes Viertel gehört komplett dem BTHC

Dennoch kamen die Gastgeber besser in die Partie, erspielten sich Chancen und gingen nach einem Doppelpass von Erik Mathe und Torschütze Timo Stassek nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung. „Wir sind nicht in allem die Besten, aber wir sind eine geschlossene Mannschaft. Und das macht einiges wett“, sagte BTHC-Trainer Carsten Alisch nach der Partie, und die Koproduktion des dribbelstarken Zockers Mathe und des abgeklärten Center-Spielers Stassek zum 1:0 unterstrich diesen Eindruck.

Nur eine Minute nach der Führung traf Emil Hoyer zum 2:0. Erneut war Stassek beteiligt, der den Ball in den Kreis schoss, wo der 19-Jährige nur noch den Schläger hinhielt. Und Hoyer schlug vor der ersten Viertelpause sogar noch einmal zu – 3:0. „Mir wurde heute überragend aufgelegt, das waren praktisch alles ,Empty-Net-Goals‘“, freute sich der offensive Mittelfeldspieler, der im Schlussviertel noch den Treffer zum 5:3-Endstand beisteuerte. Das wohl schönste Tor des Tages allerdings gelang Richwien, der kurz nach der Halbzeitpause einen Pass von Henrik Pfeiffer mit „Schmackes“ zum wichtigen 4:2 in den Winkel zimmerte.

Die Trainer Alisch und Arceo werden keine Freunde mehr

Beim Halbzeitstand von 3:2 war es zwischendurch noch einmal richtig spannend geworden, „aber wir haben uns nach einer guten Halbzeitansprache stark zurück ins Spiel gekämpft“, urteilte Hoyer. So konnten auch die drei Argentinien-Importe in der Bremer Mannschaft das Ruder nicht mehr herumreißen – und deren Trainer Santiago Arceo, ebenfalls ein Argentinier, ließ seinem Frust nach der Partie in unsportlichem Verhalten gegenüber BTHC-Coach Alisch freien Lauf.

Jener nahm es locker und freute sich über den wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen. „Unsere Jungs vorne sind alle granatenschnell, deshalb sind unsere Konter brandgefährlich“, benannte er neben der Geschlossenheit eine weitere Stärke seines Teams.

BTHC (Tore): Teichert – Pfeiffer, Mund, Wons, Krok, Fröhlich – Hoyer (3), Holtmann, Krantz, Stassek (1), Weber – Bertelsmeier, Richwien (1), Mathe, Scholz, Billmann.