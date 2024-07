Essen. Der Türke Merih Demiral wurde laut „Bild“ für den bei der EM 2024 gezeigten „Wolfsgruß“ gesperrt. Englands Jude Bellingham müsse derweil zahlen.

Gleich zwei Spiele haben bei den jeweiligen EM-Achtelfinals ihrer Nationen für handfeste Eklats gesorgt. So bejubelte der Türke Merih Demiral ein Tor mit dem „Wolfsgruß“, der als Symbol der rechtsextremen Organisation graue Wölfe gilt. Die Grauen Wölfe gelten als militanter Arm der rechtsextremen türkischen Partei MHP. Die Gruppe vertritt radikale Ideen und wandte in der Vergangenheit Gewalt gegen linke Aktivisten und ethnische Minderheiten an. In Deutschland soll es mindestens 12.000 Anhänger der Gruppierung geben.

Demirals Jubel hat für heftige Diskussionen gesorgt, die Uefa ermittelte. Nun ist sie laut „Bild“ zu ihrem Urteil gekommen. Demiral muss zwei Spiele lang aussetzen. Das betrifft zum einen das Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag, 6. Juli, 21 Uhr, sowie ein mögliches Halbfinale gegen England oder die Schweiz am Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr. In einem möglichen Finale am Sonntag, 14. Juli, 21 Uhr, wäre Demiral dann wieder spielberechtigt.

EM 2024: Engalnds Jude Bellingham mit Geldstrafe belegt

Auch um den Engländer Jude Bellingham gab es zuletzt Wirbel. Der Mittelfeldmann von Real Madrid traf beim Stand von 0:1 gegen die Slowakei in der fünften Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1 und rettete England so in die Verlängerung. Bellingham feierte das mit einer obszönen Geste in Richtung der slowakischen Bank.

Hier gleicht Jude Bellingham bei der EM 2024 für England gegen die Slowakei aus. © AFP | Ina Fassbender

Bellingham allerdings widersprach dieser Einschätzung und ließ verlauten, er habe die Geste, bei der er sich erst an den Mund und dann in Richtung Schritt griff, als „Insider-Witz“ in Richtung Zuschauer, wo sich einige Freunde befunden hätten, gemacht. „Nichts als Respekt für das, was die Slowakei heute auf dem Feld gezeigt hat“, schrieb er noch sinngemäß bei „X“.

Die Uefa folgte Bellinghams Version der Geschichte nun aber offenbar nicht. Laut „Bild“ muss der Engländer mindestens 20.000 Euro Geldstrafe berappen. Im Gegensatz zu Demiral dürfe er aber im Viertelfinale seiner Nation (Samstag, 6. Juli, 18 Uhr, gegen die Schweiz) auf dem Feld stehen.