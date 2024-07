Berlin. Die Nachfrage nach Tickets bei der Fußball-EM ist enorm hoch. Die UEFA warnt jedoch vor Fremdanbietern im Internet.

Die Europäische Fußball-Union UEFA geht weiter gegen illegal angebotene EM-Tickets vor. Trotz der bisherigen rechtlichen Schritte und Urteile würden Internetanbieter weiterhin Eintrittskarten zum Verkauf anbieten, teilte der Verband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor dem Turnier seien knapp 10.000 vermeintliche Tickets storniert worden, inzwischen ist die Zahl noch höher. Für das deutsche Viertelfinale am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart gegen Spanien werden im Internet Karten zu teils sehr deutlich überhöhten Preisen angeboten.

Auch interessant

EM 2024 Homeground-Geist: Entscheidet die Stimmung gegen Spanien? Von Henrik Jacobs und Christian Woop

Die einzige offizielle Möglichkeit, an Karten zu kommen, wäre die Verkaufsstelle der UEFA gewesen. Die Preise waren weit vor dem Turnier klar festgelegt worden (60 bis 700 Euro, Hospitality-Bereiche ausgenommen). Chancen auf Tickets ergeben sich kurz vor Spielen, aber – wenn überhaupt – nur noch durch Rückläufer. Auf Internetseiten nicht lizenzierter Anbieter wurden am Donnerstagabend Karten für das Deutschland-Spiel für den zum Teil zehnfachen Preis angeboten.

UEFA warnt vor nicht autorisierten Ticketverkäufern

„Die UEFA hat die Fans vor nicht autorisierten Ticketverkäufern gewarnt, die versuchen, die hohe Nachfrage auszunutzen, indem sie Tickets auf dem Sekundärmarkt anzubieten“, teilte die UEFA mit.

Eine Maßnahme im Kampf gegen den Schwarzmarkt war die Umstellung auf digitale Tickets, die nur in einer UEFA-App abgerufen werden können. Das Überschreiben an andere Personen ist technisch einfach, die Weitergabe über Drittanbieter aber in den Geschäftsbedingungen untersagt.

„Die Entscheidung, digitale Tickets zu verwenden, wurde unter Berücksichtigung verschiedener Erwägungen getroffen (z. B. Minimierung des Risikos der Vervielfältigung und Duplizierung von Tickets) und hat es uns ermöglicht, Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen, die zur Annullierung von Tickets führen, zu erkennen“, schrieb die UEFA. „Mit Papiertickets wären solche Vorgänge nicht möglich gewesen.“

dpa