Berlin/Frankfurt. Brutale Szenen aus der Frankfurter EM-Arena: Beim Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien schlugen Ordner auf einen Fan ein.

Bei Portugals Achtelfinal-Sieg gegen Slowenien (3:0 nach Elfmeterschießen) machten vor allem die Tränen von Superstar Cristiano Ronaldo Schlagzeilen. Wenige Tage nach dem Spiel geraten nun allerdings unschöne Szenen aus dem Frankfurter EM-Stadion in den Fokus.

Wie die portugiesische Zeitung „Record“ berichtet, sollen mehrere Ordner einen Fan zusammengeschlagen haben. Das belegen veröffentlichte Videoaufnahmen, die offenbar von Zuschauern im Stadion aufgenommen worden sind.

Ordner schlagen Fan zusammen: Hintergründe unklar

Das Video zeigt, wie zwei Fans von insgesamt sechs Ordnern im Innenraum des Stadions festgehalten werden. Zwei Ordner fixieren einen am Boden liegenden Fan, der ein rotes Portugal-Trikot mit Ronaldos Nummer 7 trägt. Der andere Fan im weißen T-Shirt, der eine Portugal-Fahne in der Hand hält, wird von den vier weiteren Ordnern an die Wand gedrückt, einige Ordner schlagen ihm mit der Faust gegen den Kopf.

Als er zu Boden geht, kommen weitere Ordner hinzu und halten den Fan fest. Noch während der Mann am Boden liegt, wird er weiter geschlagen. Ein Ordner nimmt sogar Anlauf und tritt auf ihn ein.

Die Hintergründe zu den schockierenden Szenen sind bislang unklar. Es bleibt zu klären, wie es zu dem gewalttätigen Verhalten der Sicherheitskräfte gegen die Fans kommen konnte. Auf X, ehemals Twitter, schreibt die Polizei Frankfurt: „Wir haben natürlich Kenntnis von dem Sachverhalt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.“