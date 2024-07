Frankfurt. Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal treffen heute im EM-Achtelfinale auf Außenseiter Slowenien. Der Live-Ticker aus Frankfurt.

Bei der slowenischen Fußball-Nationalmannschaft ist die Vorfreude auf das erste K.o.-Spiel bei einer EM-Endrunde in der Geschichte des Landes groß. „Das ist ein neuer Meilenstein für die slowenische Nationalmannschaft, für Slowenien im Allgemeinen“, sagte Mittelfeldspieler Adam Gnezda Cerin am Sonntag.

Im Achtelfinale gegen Portugal am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Frankfurt gehen die Slowenen als Außenseiter in die Partie. „Ich denke, dass das Spiel ein schöner Abend für uns alle sein wird, denn von solchen Begegnungen träumt man als Kind“, sagte Gnezda Cerin.

Portugal gegen Slowenien: Das EM-Achtelfinale heute im Live-Ticker

Das Ende der EM-Reise soll die Partie für die kleine Fußball-Nation aber noch nicht sein. Slowenien will mehr als das Achtelfinale. „Wir sind noch nicht fertig“, betonte Gnezda Cerin. Für Portugals Trainer Roberto Martínez spielt der Ärger um den Rasen in Frankfurt vor dem Achtelfinale bei der Fußball-EM gegen Slowenien keine große Rolle. „Der Rasen ist, wie er ist. Es ist das fünfte Spiel auf diesem Platz. Wir glauben, dass die UEFA und alle Beteiligten alles tun werden, damit wir bestmögliche Platzverhältnisse haben“, sagte Martínez am Sonntag.

Außenseiter Slowenien freut sich auf das EM-Achtelfinale gegen Portugal. © AFP | KIRILL KUDRYAVTSEV

Die Portugiesen um ihren bei diesem Turnier bislang noch torlosen Superstar Cristiano Ronaldo spielen am Montagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Frankfurter Stadion gegen Außenseiter Slowenien. Der Rasen in der Mainmetropole macht seit Monaten einen schlechten Eindruck. Auch während der EM gab es Diskussionen. So hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem 1:1 in der Gruppenphase gegen die Schweiz seine Bedenken geäußert.

