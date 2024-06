Braunschweig. Sein 9,99-Sekunden-Sprint ist das Highlight der deutschen Meisterschaft. 32.000 Fans feuern unermüdlich an - bei Hitze wie bei Daueregen.

Beim fiesen Dauerregen am Sonntag wich der historische Höhepunkt vom sonnigen Samstag vielleicht mal kurz aus den Köpfen der auf den Tribünen des Braunschweiger Eintracht-Stadions versammelten Leichtathletik-Gemeinde. Fröstelnder Frust über feuchte Klamotten oder beregnete Sitze, Entsetzen über ausrutschende Hammerwerfer oder Weitspringerinnen, die sich verletzten – all dies dürfte aber nur kurz nachgewirkt haben.

Dagegen werden die bereits sechsten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Löwenstadt immer mit dem Rekordsprint von Owen Ansah verbunden bleiben. Als erster Deutscher blieb der Sprinter des Hamburger SV unter der 10-Sekunden-Marke. Als die Uhr nach 9,99 Sekunden stehen blieb, konnten die 13.517 Zuschauer kaum fassen, das ganze Stadion sprang auf, schrie vor Begeisterung. Und Owen Ansah dann auch, als die Zeit bestätigt wurde. Hüpfend und jubelnd ließ er sich auf der Ehrenrunde feiern.

DLV ist empört über Hass-Postings und kündigt juristische Schritte an

„Den deutschen Rekord kann mir jemand wegnehmen. Aber dass ich der erste Deutsche unter zehn Sekunden bin, nicht“, sagte der 23-Jährige. Auf der besonders prestigeträchtigen Sprint-Strecke verbesserte Ansah den acht Jahre alten Rekord des Wattenscheiders Julian Reus um zwei Hundertstelsekunden. Generationen von Sprintern hatten sich vergeblich daran versucht, die deutsche Leichtathletik hatte sehnsüchtig darauf gewartet.

Umso mehr schockte Verband und Athletenkollegen, was das Publikum nicht mitbekommen hatte, das Ansah auch am Sonntag zujubelte, als er auch die HSV-Sprintstaffel noch zum Meistertitel führte. Der 23-Jährige war nach seinem Rekordrennen und über Nacht in den Sozialen Medien auf übelste Weise rassistisch beleidigt worden.

Licht und Schatten - Sportliche Bilanz fällt aus wie das Braunschweiger Wetter

Man werde die Kommentare sichten, „und wir zögern da auch nicht, bei entsprechenden Formulierungen Strafanzeige zu stellen“, betonte Sportvorstand Jörg Bügner. „Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, dass das in unserer Zeit hier noch auftritt. Das ist sehr rückwärts gerichtet, und wir werden alles tun, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Leichtathletik ein Abbild der Gesellschaft ist und für Vielfalt steht. Und wir werden auch alles tun, unsere Athleten zu schützen.“

Mit seiner sportlichen Bilanz könne er gut an die Braunschweiger Wetterschwankungen anknüpfen, sagte Bügner. „Wir haben sehr gute Leistungen erlebt, aber auch wieder gesehen, dass wir in manchen Disziplinen international nicht konkurrenzfähig sind.“

Kaum neue Normen: Nur eine Handvoll Medaillenkandidaten für Olympia in Paris

Ansah war einer der wenigen Athleten, die noch eine neue Direktnorm für die Olympischen Spiele schafften. Einige andere punkteten durch deutsche Meistertitel oder gute Leistungen entscheidend für die Weltrangliste, so dass das DLV-Aufgebot für Paris, das im Lauf der Woche nominiert werden soll, 75 bis 80 Sportler umfassen werde.

Medaillenkandidaten kann man dabei fast an einer Hand abzählen: Die nach einem Corona-Infekt fehlende Malaika Mihambo im Weitsprung und Zehnkampf-Rekordler Leo Neugebauer sind die größten Gold-Hoffnungen. Chancen auf Top-Resultate haben Speerwerfer Julian Weber, die Diskus-Frauen um Meisterin Kristin Pudenz oder Kugelstoß-Meisterin Yemisi Ogunleye. Überraschende neue Hoffnungsträger waren aber nicht zu entdecken.

Frühere nationale Olympia-Qualifikationen boten mehr Leistungs-Highlights. Doch seit die Tickets auch über einen längeren Zeitraum per Weltranglistenplatz erkämpft werden können, stehen deutsche Meisterschaften bei den Topathleten nicht mehr so im Fokus. Wer sein Ticket durch Norm oder Ranglistenplatz schon sicher hatte, tat in Braunschweig häufig nur das Nötigste – vor allem, nachdem der Regen eingesetzt hatte.

Frust-Sonntag nach Traum-Samstag: Die Leichtathletik-Fans feuern trotzem an

Da fiel es manchem Athleten nicht so leicht, den Wettkampf durchzuziehen. Bei den Sprintentscheidungen blieben einige Startblöcke leer, wie der von 200-m-Rekordhalter Joshua Hartmann oder Wolfsburgs Deniz Almas. Weitsprung-Ass Mikaella Assani, Nummer zwei hinter Mihambo, brach ihren Wettkampf vorsichtshalber ab, als sich eine Teamkollegin beim Rutschen über den Absprung verletzt hatte. Andere ließen sich nicht beirren, wie die Kugelstoßerinnen. Neben Ogunleye überbot mitten im Wolkenbruch auch Katharina Maisch die Norm für Paris.

Auch für die Fans trübte die kalte Nässe die Veranstaltung doch sehr. Die Mitmachstände auf dem Stadionvorplatz mussten dicht machen. Trotzdem fanden sich am Sonntag 15.237 Zuschauer ein, was mit dem Samstagbesuch und rund 3500 Fans am Freitag eine Besucherzahl von mehr als 32.000 ergab. Es war vor allen das Engagement und die Ausdauer, mit der jeder und jede angefeuert wurde und die Läufe über die blaue Bahn geschrien wurden, was die Athleten begeisterten. Es gab kaum einen Meister, der beim Interview übers Stadionmikrofon nicht begeistert vom Publikum schwärmte – erst recht am verregneten Sonntag.