Dortmund. Das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark ist für einige Minuten unterbrochen. Die Stimmung? Dennoch sehr gut.

Sie sind hartgesotten, die Skandinavier. Und so nutzen ein paar dänische Fans das große Gewitter über dem Dortmunder Stadion für eine spontane Dusche. Vom Dach der Nordtribüne floss das Regenwasser wie schon in der Vorrunde in Strömen mitten in den Gästeblock. Doch davon ließen sich die Anhänger der dänischen Nationalmannschaft nicht beirren. Sie zogen sich kurzerhand ihre T-Shirts aus und tanzten im Regen.

Ein heftiges Gewitter hat für eine Unterbrechung des EM-Spiels Deutschland gegen Dänemark gesorgt. © DPA Images | Friso Gentsch

Das EM-Achtefinale gegen Deutschland musste am Samstagabend unterbrochen werden. Schiedsrichter Michael Oliver schickte beide Mannschaften in der 35. Minute beim Stand von 0:0 vom Rasen, als Blitz, Donner und Regen über das Dortmunder Stadion zogen. Die Stimmung der über 60.000 Fans auf den größtenteils überdachten Rängen blieb zunächst entspannt, sie war sogar gut: „Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön!“, sangen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Südtribüne mit einer guten Portion Selbstironie.

DFB-Team ist gegen Dänemark bisher überlegen

„Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel unterbrochen“, wurde auf der Videowand eingeblendet. Die Spieler gingen in die Kabinen. Ein schwerer Regenschauer ging über dem Stadion nieder. Nach ein paar Minuten spielte der Stadion-DJ wieder Musik. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sagte bei MagentaTV: „An erster Stelle steht der Schutz der Spieler und Zuschauer. Es gibt keine Zeitvorgabe, wie lange unterbrochen wird. Man wird warten, bis das Unwetter vorüber ist.“ Schon in der Gruppenphase hatte es vor der Partie zwischen der Türkei und Georgien schwere Regenfälle gegeben.

Dänemarks Fans hatten trotz des Regens in Dortmund Spaß. © AFP | MIGUEL MEDINA

Bis dahin präsentierte sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Rückkehr nach Dortmund überlegen und hatte gerade in den ersten 20 Minuten einige Torchancen. BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der für den gesperrten Jonathan Tah in die Startelf rückte, erzielte sogar einnen Treffer, der allerdings wegen Foulspiels von Referre Oliver wieder einkassiert werden musste. (mit dpa)

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft