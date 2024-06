Dortmund. Bei der EM 2024 trifft Deutschland am Samstagabend (21 Uhr) auf Dänemark. Das Achtelfinale können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Ohne große Probleme ist die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024 durch die Gruppenphase gegangen, an diesem Samstag wird es ernst fürs DFB-Team. Im Achtelfinale der Europameisterschaft wartet Dänemark. Hier können Sie die Partie, die um 21 Uhr in Dortmund angepfiffen wird, im Live-Ticker verfolgen.

Hier finden Sie nach dem Ende des ersten Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien (Anpfiff 18 Uhr) den Live-Ticker zu Deutschland - Dänemark.

Deutschland hat sich als Tabellenerster der Gruppe A für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Nach Siegen über Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) gab es zum Abschluss der ersten Turnierphase ein 1:1 gegen die Schweiz. Dänemark hingegen wartet noch auf den ersten Sieg - aber auch auf die erste Niederlage. Alle drei bisherigen Partien endeten unentschieden. Neben dem 1:1 gegen Slowenien und dem 0:0 gegen Serbien gelang der Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand beim 1:1 gegen Mitfavorit England ein Achtungserfolg.

EM-Achtelfinale: Deutschland gegen Dänemark ohne Jonathan Tah

Mit Spannung wird erwartet, welche Startelf Bundestrainer Julian Nagelsmann im Achtelfinale aufbietet. Dreimal bot der 36-Jährige dasselbe Personal auf. Doch vor allem Stürmer Niclas Füllkrug drängt nach seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit gegen die Schweiz in die Anfangsformation, in der bisher Kai Havertz den Vorzug erhielt.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Zudem muss Nagelsmann den gelbgesperrten Jonathan Tah ersetzen. Voraussichtlich nimmt Nico Schlotterbeck im Stadion seines Vereins Borussia Dortmund Tahs Platz in der Innenverteidigung ein. Sollte der zuletzt angeschlagene Antonio Rüdiger wider Erwarten doch ausfallen, käme Waldemar Anton als Alternative infrage. Eine weitere Option wäre Robin Koch. Auf der linken Abwehrseite ist ein Wechsel von Maximilian Mittelstädt zu David Raum denkbar.

Christian Eriksen ist der bekannteste Spieler im EM-Kader Dänemarks. Er droht im Achtelfinale gegen Deutschland auszufallen. © AFP | MIGUEL MEDINA

Derweil zittert Dänemark um Christian Eriksen. Der Mittelfeldspieler nahm am Freitag aufgrund von Magen-Darm-Problemen nicht am Training teil. Ein Ausfall des Routiniers von Manchester United wäre bitter für die Dänen, Eriksen ist der große Fixpunkt in ihrem Offensivspiel. Trainer Hjulmand äußerte sich jedoch zuversichtlich mit Blick auf einen Einsatz des Kreativspielers.

Zuletzt standen sich Deutschland und Dänemark vor drei Jahren in einem Testspiel gegenüber, das 1:1 endete. Das jüngste Duell bei einer Europameisterschaft gab es 2012. Damals setzte sich das DFB-Team in der Gruppenphase mit 2:1 durch. Aber auch die Dänen jubelten schon über einen Sieg gegen Deutschland bei einer EM. 1992 gewannen sie das Finale und feierten den größten Erfolg in der Geschichte des Nationalteams.