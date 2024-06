Dortmund. Am Freitagabend sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz über das Spiel gegen Dänemark. Wichtige Fragen ließ er offen.

Das Vorgeplänkel ist vorbei, jetzt geht es zur Sache: Am Samstag beginnt die K.-o.-Phase dieser Europameistermeisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft ist gegen Dänemark gleich richtig gefordert. Zum Glück geht es aber in DER DFB-Heimspielstätte schlechthin um den Einzug ins Viertelfinale: in Dortmund. Im Stadion des BVB hat die deutsche Mannschaft oft die Partien für sich entschieden, aber eine bittere Pleite erlebt: im WM-Halbfinale 2006 gegen Italien.

Damit am Samstagabend (21 Uhr) gegen Dänemark nicht eine weitere schmerzhafte Niederlage hinzukommt, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einen guten Plan zurechtlegen. Wie dieser aussehen könnte, verrät er vielleicht schon am Freitagabend auf der Pressekonferenz in Dortmund. Dann wird er auch sicher Auskunft zur Stürmer-Frage geben. Wird Niclas Füllkrug in seinem Heimstadion von Beginn an auflaufen? Wir tickern die Pressekonferenz ab 19 Uhr live.

Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Robert Andrich vor dem Dänemark-Spiel live

Damit ist die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Dänemark beendet. Am Samstag geht es um 21 Uhr im BVB-Stadion rund.

19:30 Uhr: Angesprochen auf die vielen Spiele als Profi, sagt Andrich: „Wir haben im Verein die Waage mit Rotation ganz gut gehabt. Wir hatten auch vom Kopf her die Möglichkeit, abszuschalten. Man merkt es schon, aber wenn man eine EM spielt, dann existiert keine Erschöpfung.“

19:29 Uhr: Andrich wolle auch gegen Dänemark einen Versuch aus der Distanz wagen. „Um den Gegner auch mal zu locken, damit der höher verteidigen muss“, sagt der Bayer-Spieler, der das eine oder andere Weitschusstor erzielt hatte.

19:28 Uhr: „Man merkt der Mannschaft an, dass wir ein gesundes Selbstvertrauen haben. Wir wollen die nächste Runde einfahren“, sagt er.

Andrich: So will das DFB-Team Dänemark locken

19:27 Uhr: „Wir wollen sehr variabel sein und wissen, dass wir mit unseren drei Zehnern in gute Räume kommen“, sagt Andrich. Es geht um einen Mix im Spiel. „Dann werden wir auch die Dänen unter Druck setzen“, sagt er.

19:26 Uhr: „Ich würde die Regel eher nicht begrüßen“, sagt Andrich darauf angesprochen, dass auch künftig in der Bundesliga nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, wie es bei der EM der Fall ist. Bei der EM wäre es aber kein Problem.

19:25 Uhr: „Ich bin noch sehr entspannt. Natürlich kribbelt es, wenn man im Stadion ist und den Rasen sieht. Aber wir sind Profis genug, das rechtzeitig auf den Platz zu bringen. Wir werden früh genug die Anspannung haben“, sagt Andrich.

Robert Andrich mit neuer Frisur für die K.o.-Phase. © dpa | Bernd Thissen

19:24 Uhr: „Wir konnten mal abschalten, hatten eine normale Woche, wie man sie auf dem Verein kommt. Die Kinder und Familien waren da, das tat gut. Wir haben uns dann aber normal darauf vorbereitet, was auf uns zukommt“, sagt Andrich.

19:24 Uhr: „Wir müssen keinen Bann brechen“, sagt Andrich. „Wir haben schon noch das eine oder andere vor.“

19:23 Uhr: „Ich freue mich auf das Spiel. Es wird ein geiles Spiel mit einer geilen Atmosphäre. Das beflügelt mich und die Mannschaft“, sagt der Profi von Bayer Leverkusen.

19:22 Uhr: Nagelsmann ist weg - weiter geht es mit Robert Andrich.

19:19 Uhr: „Ich bin noch ganz entspannt, weil wir gut gearbeitet und top vorbereitet haben“, sagt Nagelsmann. „Wir sind extrem gut präpariert. So können wir beruhigt ins Bett gehen. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft. Trotzdem ist ein K.o.-Spiel immer besonders. Die Jungs werden ein gutes Spiel machen und ich hoffe, dass wir die Erwartung der Bundesrepublik morgen erfüllen können“.

19:18 Uhr: „Es wird Turniere geben, bei denen die deutschen Fans in der Minderzahl sind“, sagt er darauf angesprochen, ob das unfair wäre, dass Deutschland quasi ein echtes Heimspiel hätte. „Ich mache die Regeln nicht.“

19:16 Uhr: „Ich fordere den absoluten Siegeswillen“, sagt Nagelsmann. Der andere Turnierbaum sei vielleicht auf den ersten Blick etwas leichter, aber das könne sich nun im Turnierverlauf auch ändern, sagt er.

Das denkt Julian Nagelsmann über das Stadion des BVB

19:15 Uhr: „Wenn man in solch einem großen Stadion vor vielen eigenen Fans spielt, dann pusht das“, sagt Nagelsmann. „Ich liebe es, zu Hause zu spielen und ich hoffe, dass es sehr laut wird“, sagt der Bundestrainer.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

19:14 Uhr: „Es ist interessant zu sehen, wie die Fans reagieren“, so der Bundestrainer. „Wir sprechen immer über 2006 - und dann vor allem über die Emotionen in den Fanzonen. Das wollen wir auch erreichen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir wollen diese Bilder auch kreiieren“, so Nagelsmann.

19:13 Uhr: „Es geht immer über die Möglichkeiten“, sagt Nagelsmann über seine Aufstellungsoptionen. Anders als zuletzt will er aber nicht verraten, wer spielen wird.

DFB-Gegner: Eriksen droht auszufallen

19:12 Uhr: Christian Eriksen konnte am Freitag aufgrund von Magenproblemen nicht trainieren. Ob es ein Vorteil für Deutschland wäre? „Er ist ein spezieller Spieler. Ich hoffe, dass er morgen spielen kann, weil ich ihn mag“, sagt der Bundestrainer.

19:11 Uhr: „Es ist wichtig für kleinere Teams, dass sie an diesem Turnier teilnehmen können. Speziell Georgien macht es unglaublich gut“, so Nagelsmann. Er wolle keine Reduzierung auf 16 Mannschaften.

19:09 Uhr: „Wir hatten in der Gruppenphase mit verschiedenen Dingen zu tun. Deshalb sind wir für die K.o.-Phase gewappnet“, sagt Nagelsmann. „Ich hoffe, wir gewinnen morgen etwas einfacher und müssen nicht auf ein spätes Tor hoffen“, so Nagelsmann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht sein Team bestens vorbereitet. © dpa | Federico Gambarini

19:08 Uhr: Ob die Diskussionen über Transfers seine Spieler stören würden? „Es gibt klare Regeln, wer den Homeground betreten darf. Berater dürfen es nicht“, sagt er. Aber es sei nun mal so, dass das Sommertransferfenster offen sei und es natürlich Gespräche über die Zukunft von Spielern geben würde.

19:07 Uhr: Antonio Rüdiger sei weitgehend fit, sagt der Bundestrainer. Er habe beim Training zwar noch mal eine kleine Reaktion gezeigt, aber Nagelsmann geht davon aus, dass er im Kader stehen wird.

19:05 Uhr: Die Diskussion um die Stürmerposition habe Nagelsmann nicht verfolgt. Er will auch nicht verraten, wer spielt. „Das Trainerteam entscheidet. Morgen Abend, 20 Uhr“, sagt der Bundestrainer über seine Entscheidung, ob Füllkrug oder Havertz spielen wird.

Nagelsmann schwärmt von Fans in Dortmund

19:05 Uhr: „Unsere Fans geben uns ein gutes Gefühl, wenn man sie auf den Straßen und im Stadion feiern sieht. Es gibt unserem Team einen push“, sagt Nagelsmann.

19:04 Uhr: „Ich war immer mit Auswärtsmannschaften hier. Die Kulisse ist immer sehr, sehr laut. Ich hoffe, dass morgen ein ähnlicher Druck von den Tribünen erzeugt wird“, sagt Nagelsmann mit Blick auf seine bisherigen Auftritte als Gast-Trainer im Stadion von Borussia Dortmund.

19:03 Uhr: „Dänemark ist eine Mannschaft, die gut organisiert ist“, sagt der Bundestrainer und lobt die taktischen Möglichkeiten des DFB-Gegner, der „hart“ sei.

19:01 Uhr: Julian Nagelsmann ist auf dem Podium.

Hier tickern wir ab 19 Uhr die Pressekonferenz mit