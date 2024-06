Dortmund. Deutschland will gegen Dänemark ins EM-Viertelfinale springen. Es wird in Dortmund darum gehen, das Mittelfeld zu beherrschen.

Fast auf den Tag genau acht Jahre liegt Deutschlands letzter Sieg in einem K.o.-Spiel eines großen Turniers zurück. Als Simone Zaza beim Anlauf tippelte und den Ball auf die Tribüne des Stadions von Bordeaux knallte, als der Kölner Jonas Hector, international ein Nobody, unter dem großen Gianluigi Buffon hindurch ins Netz schoss – und die DFB-Elf so in einem denkwürdigen Elfmeterschießen Italien im Viertelfinale aus der Europameisterschaft 2016 warf. Acht Spieler aus dem damaligen Kader sind auch für die EM 2024 berufen, einem kommt im Achtelfinale am Samstag in Dortmund (21 Uhr/ZDF) gegen Dänemark eine Schlüsselrolle zu. Das sind die fünf wichtigsten Duelle.

Toni Kroos gegen Thomas Delaney

„Ich denke oft an das dieses Stadion“, sagt Thomas Delaney, von 2018 bis 2021 BVB-Profi, vor seiner Rückkehr nach Dortmund. Und in der Ruhrgebietsstadt denkt man noch gerne an die Grätschen des 32-Jährigen zurück. Der beinharte Abräumer wird am Samstag so manche auspacken müssen. Denn Delaney, der, sofern nicht mehr angeschlagen, aller Voraussicht nach erster Vertreter des gesperrten Morten Hjulmand ist, wird die Aufgabe übertragen bekommen, Passmaschine Toni Kroos den Stecker zu ziehen, wie es den Schweizern zuletzt schon ganz ordentlich gelungen ist – und weshalb die Deutschen nicht makellos aus der Vorrunde gingen. Kroos ist einer der acht Spieler, die Siege in K.o.-Duellen bei Welt- und Europameisterschaften mitlerlebt haben. Wenn weitere dazukommen sollen, muss er sich vom dänischen Druck befreien.

In Dortmund gut bekannt: Thomas Delaney. © DPA Images | Sven Hoppe

Robert Andrich gegen Christian Eriksen

Robert Andrich gegen Christian Eriksen ist Thomas Delaney gegen Toni Kroos vice versa – umgekehrt. Der Leverkusener ist derjenige, der Dänemarks Spielmacher bewachen soll, dessen dramatische Geschichte beim letzten EM-Turnier, als sein Herz kurz aufhörte zu schlagen, weit über den Fußball hinaus bewegt hat. Eriksen, 32, ist schon viele Jahre das Gesicht des dänischen Fußballs und spielt bisher eine hervorragende Euro. „Er ist unser Rhythmus, er ist unser Mann, der das Spiel diktieren kann“, sagt Nationaltrainer Kasper Hjulmand. „Wenn er gut spielt, spielen wir auch gut.“ Für Andrich wird das Duell mit Eriksen ein Spiel mit dem Feuer: Der 29-Jährige wandelt im Achtelfinale auf dem schmalen Grat zur Gelb-Sperre.

Dänemarks Spielmacher Christian Eriksen. © DPA Images | Sven Hoppe

Ilkay Gündogan gegen Pierre-Emile Højbjerg

Es wird kuschelig eng im zentralen Mittelfeld, wenn Delaney Kroos bewacht und Andrich Eriksen auf den Füßen steht. Nun kommt Ilkay Gündogan ins Spiel. Der deutsche Kapitän soll die Lücken reißen, immer wieder anspielbar sein und die Abwehrreihen der Dänen auseinanderziehen. Dann können sich Jamal Musiala und Florian Wirtz entfalten. Doch Gündogan selbst wird einen Gegenspieler im Schatten haben, den er schon viele Jahre aus der Premier League kennt: Pierre-Emile Højbjerg. Der 28-Jährige schaffte es einst bei Bayern München zu den Profis, spielte auch eine Saison für Schalke und bringt inzwischen seine Robustheit für Tottenham ein. Zudem kann er selbst etwas mit dem Ball anstellen, eine gefährliche Mischung.

Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan muss die Lücken reißen. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Nico Schlotterbeck gegen Rasmus Højlund

Rasmus Højlund trägt als 21-Jähriger schon eine schwere Last. Er ist Hoffnungsträger des abgerutschten englischen Traditionsklubs Manchester United und der dänischen Nationalmannschaft. Der Angreifer hat bereits die stolze Ablöse von 73 Millionen Euro generiert, was in seinen ersten Monaten in England wie ein schwerer Rucksack auf seinem Rücken schien. Højlund galt zunächst als Flop, hat nun allerdings insbesondere ob seiner starken Auftritte in der Champions League die Kurve bekommen. Beim EM-Debüt erwartet den Dortmunder Nico Schlotterbeck damit gleich eine unangenehme Aufgabe gegen den schnellen Torjäger. Doch auch der 24-Jährige hat sich in dieser Saison in der Königsklasse einen Namen gemacht, er soll mit seinem Tempo dagegenhalten.

Dänemark Hoffnungsträger Rasmus Hojlund. © Getty Images | Shaun Botterill

Niclas Füllkrug gegen Jannik Vestergaard

Das von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung häufig zitierte Momentum hat Niclas Füllkrug seit seinem erlösenden Treffer gegen die Schweiz im Rücken. Auch gegen die Dänen wird Füllkrug eine besondere Rolle spielen – unabhängig davon, ob er wie im bisherigen Turnier von der Bank kommt oder erstmals anstelle von Kai Havertz in die EM-Startelf rückt. Gegen Dänemarks Abwehr um Chef-Wikinger Jannik Vestergaard, früher in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach, inzwischen in der Premier League aktiv, braucht es nicht nur Spielwitz, sondern vor allem Muskeln. 1,99 Meter ist Vestergaard lang, 98 Kilogramm wiegt er. Nichtmal Füllkrug konkurriert zwar in dessen Gewichtsklasse, doch dem Dortmunder ist zuzutrauen, dass er seine 83 Kilogramm geschickt einsetzt – um den Zauberern Musiala, Gündogan und Wirtz Platz zu verschaffen.

Niclas Füllkrug soll es mit den dänischen Abwehrbrocken aufnehmen. © DPA Images | Christian Charisius

