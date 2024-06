Gelsenkirchen/Hamburg. Showdown in der EM-Gruppe F: Die Türkei, Tschechien und Georgien kämpfen ums Achtelfinale, Portugal ist bereits durch. Der Live-Ticker.

Die Gruppenphase der EM 2024 endet nach knapp zwei Wochen an diesem Mittwochabend. Zum Abschluss trifft die Türkei in der Gruppe F in Hamburg auf Tschechien, Portugal in Gelsenkirchen auf Georgien (Anpfiff 21 Uhr). Portugal ist der Gruppensieg nach zwei Siegen nicht mehr zu nehmen, die drei weiteren Nationen kämfen derweil um den Einzug ins Achtelfinale. Die beste Ausgangsposition hat die Türkei (3 Punkte), Tschechien und Georgien stehen bei einem Zähler. Beide Partien können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Bei den Türken kehrt im abschließenden Vorrundenpartie in der Gruppe F Arda Güler in die Startelf zurück. Das 19 Jahre alte Toptalent war gegen Portugal (0:3) erst in der 70. Minute eingewechselt worden. Güler hatte beim türkischen Turnierauftakt gegen Georgien (3:1) getroffen. Die Türkei hat vor dem letzten Gruppenspiel drei Punkte auf dem Konto, Tschechien muss angesichts von nur einem Zähler unbedingt gewinnen, um in die K.o.-Phase einzuziehen.

Vorerst nicht dabei helfen wird Patrik Schick. Der angeschlagene Torjäger des Doublesiegers Bayer Leverkusen sitzt bei der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zunächst auf der Bank, könnte aber als Joker eingesetzt werden. Schick hatte sich im zweiten Gruppenspiel Tschechiens gegen Georgien (1:1) eine Wadenverletzung zugezogen. Nationaltrainer Ivan Hasek hatte am Dienstag dennoch Resthoffnung auf einen Einsatz seines Mittelstürmers geäußert.

Portugal startet bei der EM gegen Georgien erneut mit Cristiano Ronaldo

Bei den Portugiesen steht Superstar Cristiano Ronaldo auch im dritten Gruppenspiel in der Startelf - getroffen hat er bei diesem Turnier noch nicht. Der bekannteste Name auf Seiten der Georgier lautet Chwitscha Kwarazchelia. Der Außenstürmer der SSC Neapel hat einen sportlichen Wunsch - und einen ganz persönlichen: „Ich hoffe, wir gewinnen und Cristiano Ronaldo gibt mir sein Trikot“, sagte der Offensivspieler von der SSC Neapel am Dienstag während der Pressekonferenz.“

Am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV) würde den Georgiern ein Sieg reichen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Er sei „nicht ängstlich“, betonte Kwarazchelia, im Gegenteil sei es „immer schon ein Traum“ von ihm gewesen, gegen Ronaldo zu spielen. Er erwarte „ein schwieriges Spiel, aber psychologisch und von der Motivation her sind wir stärker als Portugal, da sie bereits qualifiziert sind“. Selbst eine einprozentige Chance sei dazu da, um sie zu nutzen. Und dann vielleicht ein Trikot abzustauben. (mit SID und dpa)