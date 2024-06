Stuttgart. Die Fahne der Belgier ist schwarz-rot-gelb, doch bei der EM 2024 spielt die Mannschaft von Domenico Tedeso in den Farben Blau und Braun.

Hellblaues Oberteil, braune Hose. Beim letzten Gruppenspiel der laufenden Europameisterschaft stehen die Belgier in ungewöhnlichen Farben auf dem Feld. So sah man die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco bisher im Turnier noch nicht. „Die Roten Teufel“ traten bisher ihrem Spitznamen entsprechend in dunkelroten Jerseys an – und sicherten sich damit zwar einen 2:0-Sieg gegen Rumänien, mussten sich aber auch 0:1 gegen die Slowakei geschlagen geben. Ein Fehlstart vor 47.000 Zuschauern für den klaren Gruppenfavoriten, der somit schon im zweiten EM-Spiel massiv unter Druck stand.

Nun also hellblau und braun. Aber wieso? Die Farben wurden in Anlehnung an einen gezeichneten Helden gewählt: „Tintin“! Hierzulande ist die Comicserie vom Zeichner Hergé bekannt als „Tim und Struppi“. Die Figur des belgischen Reporters, stets begleitet durch seinen kleinen, weißen Hund Struppi, ist stets in brauner Hose und blauem Pulli gekleidet, unter dem der weiße Kragen seines Hemdes hervorschaut. Gemeinsam erlebt das Duo zahlreiche Abenteuer und löst Rätsel.

Entsprechend posteten der belgische Verband über X (vormals Twitter) ein Foto des Spieltagsoutfits, natürlich im Comicstil. Dazu die Überschrift: Let’s continue the adventure (Lasst uns das Abenteuer fortsetzen).

Let's continue the adventure. 🔥 #UKRBEL #WirSchaffenDas #EURO2024 pic.twitter.com/zsAFQQ42EH — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 26, 2024

Belgische Kultur durch Nationaltrikot gewürdigt

„Als großer Tintin-Fan freue ich mich, dass unsere Roten Teufel Europa in einem Trikot erobern werden, das einem der größten Helden Belgiens nachempfunden ist“, sagte Piet Vandendriessche, Geschäftsführer des belgischen Fußballverbandes RBFA: „Wir freuen uns, einer wahren globalen Ikone unsere Hommage zu erweisen: Herge.“ Eingeweiht wurde das Dress aber schon im März: im Länderspiel gegen Engländer.

Die Fans der „Roten Teufel“ supporten ihre Mannschaft. © dpa | Tom Weller

Bereits zum dritten Mal wird in der jüngsten Geschichte die belgische Kultur durch ein Nationaltrikot gewürdigt. Das Auswärtstrikot für die EM 2016 thematisierte die Radsporttradition des Landes, das Auswärtstrikot für die WM 2022 das Feuerwerk des Elektro-Festivals „Tomorrowland“.

