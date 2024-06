Stuttgart/Frankfurt. Slowakei gegen Rumänien, Ukraine gegen Belgien: Showdown in der EM-Gruppe E. Alle Teams stehen bei drei Punkten. Der Live-Ticker.

Gruppenfinale in der EM-Gruppe E - in einer Konstellation, die es so bei einer Europameisterschaft noch nie gab: Rumänien, Belgien, die Slowakei und die Ukraine gehen allesamt mit drei Punkten in den letzten Spieltag. Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass sowohl Rumänien als auch der Slowakei im direkten Duell ein Unentschieden zum sicheren Achtelfinal-Einzug reichen würde. Im Parallelspiel ist Belgien gegen die Ukraine gefordert. Beide Partien am frühen Mittwochabend (26. Juni) können Sie hier im Live-Ticker verfolgen (Anpfiff um 18 Uhr).

Rumänien geht aufgrund des Torverhältnisses als Gruppenerster in den Spieltag. Ein Sieg reicht sicher zum Weiterkommen. Gruppensieger wären die Rumänen, wenn die Ukraine mindestens ein Remis gegen Belgien holt. Ein Remis reicht mindestens zu Platz zwei. Enden beide Partien Remis, ist Rumänien wegen der positiven Tordifferenz Erster oder Zweiter und kann maximal von Belgien überholt werden. Bei einer Niederlage ist maximal Platz drei möglich. Holt die Ukraine mindestens einen Punkt gegen Belgien, wäre Rumänien bei eigener Niederlage sogar Vierter.

+++ Pfiffe, Bierbecher, kein Konzept: EM-Spott für England +++

Gruppensieg bis EM-Aus: Für Quartett um Belgien ist alles möglich

Belgien kann das Achtelfinale ebenfalls mit einem Erfolg buchen. Gruppensieger wären die Belgier bei einem eigenen Sieg, wenn die Slowakei nicht gegen Rumänien gewinnt. Bei einem Remis wird es für Belgien mindestens Platz zwei. Sogar der Gruppensieg ist möglich, wenn das Remis um ein Tor höher ausfällt als bei Rumänien (zum Beispiel 1:1 und Rumänien 0:0). Bei einer Niederlage ist maximal Platz drei möglich. Holt Rumänien mindestens einen Punkt gegen die Slowakei, wären die Belgier bei einer Niederlage als Vierter raus.

Beim EM-Spie zwischen der Ukraine und Belgien stehen sich die beiden Premier-League-Stars Mykhailo Mudryk (Chelsea) und Jeremy Doku (Manchester City) gegenüber. © AFP | KENZO TRIBOUILLARD

Auch für die Slowakei ist noch alles drin. Gruppensieger wären die Slowaken bei einem eigenen Sieg, wenn die Ukraine nicht gegen Belgien gewinnt. Bei einem Remis ist wegen der Tordifferenz maximal Platz drei möglich. Enden beide Partien unentschieden, bliebe die Slowakei Dritter. Bei einer Niederlage ist ebenfalls maximal Platz drei möglich. Dafür müsste Belgien gegen die Ukraine verlieren.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Das gilt natürlich auch für die Ukraine. Gruppensieger wäre die Ukraine bei einem eigenen Sieg, wenn die Slowakei gegen Rumänien gewinnt. Bei einem Remis ist wegen der Tordifferenz maximal Platz drei möglich. Enden beide Partien unentschieden, bliebe die Ukraine Vierter. Bei einer Niederlage ist ebenfalls maximal Platz drei möglich. Allerdings nur, wenn die Slowakei gegen Rumänien verliert. (mit dpa)