Essen. Gleiche Punkte, gleiches Torverhältnis, Unentschieden im direkten Vergleich: Bei Dänemark und Slowenien muss eine seltene Regel greifen.

Ob die Spieler auf dem Feld sich dessen bewusst waren? „Ich denke nicht“, mutmaßt Christoph Kramer und ergänzt: „Die Regel kam bisher ja auch nicht zum Einsatz, soweit ich weiß.“ Und als ZDF-Experte für die aktuell laufende Europameisterschaft müsste es der Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach eigentlich wissen.

Gemeint ist die Konstellation in der Gruppe C. Torlos endeten sowohl die Partie zwischen England und Slowenien als auch zwischen Dänemark und Serbien. Damit stehen die Engländer als Gruppensieger fest. Auf Platz zwei folgt – ja, wer eigentlich? Sowohl Dänemark als auch Slowenien haben drei Punkte, ein identisches Torverhältnis und der direkte Vergleich endete mit 1:1. Als Nächstes wird die Fair-Play-Wertung zurate gezogen. Welche Mannschaften hat weniger Gelbe Karten im laufenden Turnier gesehen?

Fair-Play-Wertung: Gelbe Karten entscheiden über Weiterkommen

In die Partie gingen die Dänen mit vier Gelben Karten, die Slowenen mit fünf, eine davon ging an Co-Trainer Milivoje Novakovic. Dänemark kassierte am letzten Spieltag der Gruppenphase gleich zwei innerhalb von zwei Minuten: Jonas Wind und Morten Hjulmand (28./30.) wurden bei der Partie gegen die Serben verwarnt. Da aber auch Slowenien zweimal verwarnt wurden (Erik Janza/30. und Jaka Bijol/72.), setzten sich die Dänen durch – und feiern damit den sicheren Einzug als Gruppenzweiter ins Achtelfinale. Dort treffen sie am Samstag um 21 Uhr auf das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Deutschen wollen im Dortmunder Signal Iduna Park die positive Stimmung der Heim-EM weiter fortsetzen.

Hätte auch die Fair-Play-Wertung keinen Sieger hervorgebracht, hätte es noch ein weiteres Kriterium gegeben: die Platzierung in der Qualifikation. In der Rangliste liegt Dänemark (9.) vor Slowenien (15.). Für die Slowenier geht es aber dennoch in der K.o.-Phase weiter: als einer der besten Gruppendritter geht es ins Achtelfinale.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft