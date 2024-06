Braunschweig. Acht Athleten aus unserer Region: Bei bei den deutschen Meisterschaften kämpfen drei VfLer ums Paris-Ticket. Was sie dafür leisten müssen.

„Road to Paris“ heißt das Motto der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Braunschweiger Eintracht-Stadion. Und etwas unverhofft haben sogar drei Starter aus unserer Region realistische Chancen, ihr „Heimspiel“ nutzen zu können, um sich ein Olympia-Ticket zu erkämpfen. Es sind Nele Jaworski, Deniz Almas und Luna Buhlmahn, alles Sprint-Asse des VfL Wolfsburg und zuletzt bei der Europameisterschaft in Rom in den DLV-Staffeln am Start.

Dort nun auch in Paris zu laufen, ist der große Traum des Trios. Und dafür müssen die Wolfsburger in Braunschweig performen. „Sie muss ins Finale kommen und dort mit einer guten Zeit unter die ersten Sechs“, sagt Trainerin Birgit Morawietz über Nele Jaworski. Dann hätte die 19-Jährige gute Chancen, zumindest erstmal im Aufgebot für die 4x100-Staffel nach Frankreich zu reisen. „Nele hat einen kleinen Vorteil, weil sie schon zweimal gesetzt war“, vermutet Morawietz.

Nele Jaworski, Deniz Almas, Luna Bulmahn - sogar ein Trio des VfL Wolfsburg für Paris?

Ihr Schützling hatte sowohl bei den World Relays als auch bei der EM als Verletzungsvertretung für Routinier Lisa Mayer gut reingepasst und Leistung gebracht. In Rom rannte sie zuletzt mit den Erfahrenen Gina Lückenkemper und Rebecca Haase sowie Sophia Junk auf Platz vier. Mayer ist nun wieder fit, und auch andere zuletzt angeschlagene Konkurrentinnen hätten wieder schnelle Zeiten geboten, warnt die VfL-Trainerin: „Wenn in Braunschweig eine zwei Hundertstel schneller rennt als Nele, werden die Karten wieder neu gemischt.“

Ähnlich gestaltet sich die Ausgangslage für Deniz Almas, in Rom zusammen mit den 4x100-Kollegen Kevin Kranz, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah Bronzemedaillengewinner. Mit der sechstbesten Zeit des Jahres (10,16 Sekunden) liegt er gut im Rennen. „Ein Top-Sechs-Platz in Braunschweig ist Voraussetzung, denke ich“, sagt VfL-Trainer Johannes Breitenstein. Wie das geht, weiß der 26-jährige Almas, der in Leipzig trainiert: 2020 war er im Eintracht-Stadion überraschend deutscher Meister geworden.

Medaille bei der DM in Braunschweig? „Schön, aber nicht realistisch“

Luna Bulmahn, die in Berlin trainiert, läuft um einen Platz in der 4x400-m-Staffel. Allerdings ist noch nicht klar, ob die EM-Achten wirklich in Paris starten dürfen. Zwei Plätze sind für Olympia noch über die Weltrangliste zu vergeben, und aktuell liegen die Deutschen auf einem davon. Doch andere Nationen könnten noch vorbeiziehen.

Können die Wolfsburger Staffelaspiranten in Braunschweig eine Medaille holen? „Das wäre schön“, sagt Morawietz, „ist aber leider nicht realistisch.“

Mehr über die deutschen Leichtathletikmeisterschaften

Ihr Sohn Tobias Morawietz und Pernilla Kramer treten bei der DM mit bescheideneren Zielen an. „Fürs Halbfinale müsste Tobi schon Bestzeit laufen“, sagt die Mutter über den 21-Jährigen, der sich über 100 und 200 Meter genau das zum Ziel gesetzt hat. Kramer will es ins 400-Meter-Finale schaffen und im Misserfolgsfall am zweiten Tag über 200 Meter starten.

„Wenn wir vier bis fünf Finalteilnahmen erreichen, wären wir zufrieden“, resümiert Breitenstein, aber seine Kollegin liebäugelt doch mit mehr: „Das wäre schon eine Sensation, wenn Nele nach Paris kommt.“

LG Braunschweig nur durch EM-Teilnehmer Tom Förster vertreten - Max Dieterich verletzt

Die LG Braunschweig ist lediglich mit Europameisterschafts-Teilnehmer Tom Förster (LG/MTV) vertreten, der sein 5000-Meter-Rennen gleich am Freitag bestreiten wird. Der 22-Jährige ist Spezialist über die doppelte Distanz, wird das Rennen zudem aus der EM-Erholungsphase heraus bestreiten und kann somit nicht abschätzen, wozu es für ihn reichen wird. „Tom soll sich gut verkaufen“, wünscht sich Peter Heine, Chef des Laufteams Braunschweig, dessen zweiter DM-Normerfüller, Max Dieterich, verletzt ausfällt. „Max war an seinem US-College in guter Form, sein Vater hat zehn Karten gekauft, aber jetzt ist er mehrere Wochen außer Gefecht“, ärgert sich Heine mit seinem Schützling, der über 1500 Meter gemeldet war.

Somit wird das löwenstädtische Vereinsduell zumindest auf dieser Strecke ausfallen. Denn die 1500 Meter laufen auch Youngster Tim Kalies und Artur Beimler vom Braunschweiger Laufclub, die zusammen in Leipzig trainieren. Beimler allerdings wird am Freitag über 5000 Meter bereits Förster herausfordern.

Tim Kalies vom Braunschweiger Laufclub: Riesenvorfreude auf Titelkämpfe im Stadion der Heimatstadt

„Das ist mein Highlight diese Saison, mal in der Heimatstadt zu starten und dann noch im großen Stadion ist echt cool“, schwärmt Tim Kalies. Familie und Freunde hätten sich in großer Zahl zum Anfeuern angekündigt. „Es wird aber hart, ins Finale zu kommen“, nennt der 19-Jährige sein Ziel. Die Konkurrenz hätte im Olympiajahr ihre Leistungen erheblich gesteigert, er selbst sei allerdings auch gut drauf, sagt Kalies, der mit der 16.-besten Zeit des Jahres gemeldet ist. Ob taktisches oder Temporennen, er sei für alles gewappnet, „aber der Trend geht dahin, dass die Rennen immer schneller werden.“

Zumal bei diesen Titelkämpfen auf dem Weg nach Paris. „Ich glaube, es wird insgesamt eine wirklich spannende und für die Zuschauer tolle DM“, mutmaßt Kalies voller Vorfreude. „Denn bei vielen geht es ja noch um Olympianormen, und die werden von Anfang an Dampf machen.“

Leichtathletik-DM: Freitag ab 18 Uhr City-Run ins Stadion (freier Eintritt), Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr. Eintracht-Stadion Braunschweig.

Tickets: leichtathletik.de