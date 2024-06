Berlin. Österreich setzt sich mit einem spektakulären Sieg gegen die Niederlande durch und zieht als Sieger der Gruppe D ins Achtelfinale ein.

Österreich hat bei der Fußball-EM einen spektakulären Sieg gegen die Niederlande erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich in Berlin mit 3:2 (1:0) gegen Oranje durch und zieht damit sogar als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Die Zielsetzung bei beiden Mannschaften nur die Herangehensweise unterschiedlich. „Wir wollen Gruppensieger werden“, hatte Ronald Koeman, Coach der Niederlande, vollmundig getönt. Österreichs Trainer Ralf Rangnick machte wiederum deutlich: „Wir können noch Erster werden.“ Und genauso entwickelte sich die Partie im Berliner Olympiastadion, zumindest in der ersten Halbzeit.

Der Gedanke, etwas erreichen zu können, verlieh den Österreichern irgendwie Flügel. Das überbordende Selbstverständnis bei den Niederländern schien die Elftal wiederum fast zu lähmen. Immer wieder stand Koeman an der Seitenlinie gab mit deutlichen Armbewegungen zu verstehen, dass seine Mannschaft doch rausrücken sollte, anstatt dem Gegner das Spiel zu überlassen.

Eigentor von Malen bringt Österreich die Führung

Bezeichnend: Nach nicht einmal 20 Minuten schickte Koeman bereits Auswechselspieler zum Warmmachen, nach 35 Minuten gab es die Höchststrafe für Joey Veerman: Der Mittelfeldspieler wurde für Xavi Simons ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Favorit jedoch schon längst zurück.

Der Niederländer Donyell Malen ist nach seinem Eigentor geschockt. © dpa | Soeren Stache

Alexander Prass, einer von vier Neuen in der Startelf im Vergleich zum Sieg der Österreicher gegen Polen (3:1), wurde auf er linken Seite freigespielt. Seine Flanke, eigentlich für Kapitän Marko Arnautovic gedacht, bugsierte Donyell Malen jedoch beim Versuch zu klären ins eigene Tor (7.). Welch Symbolbild für dieses Gruppenfinale: Viel Platz für die Österreicher, zu viele Fehler bei den Niederländern.

Selbst eine vermeintliche Hochphase des Europameisters von 1988 Mitte der ersten Halbzeit blieb wirkungslos. Malen traf den Ball nicht richtig und schob ihn am Tor vorbei (23.). Auf der anderen Seite hatten Marcel Sabitzer und Arnautovic die Riesenchance zum 2:0 (38.).

Niederlande kommt wie verwandelt aus der Pause

Es muss ordentlich gekracht haben in der niederländischen Kabine, denn nach dem Seitenwechsel war Oranje nicht wiederzuerkennen. Plötzlich wurden Zweikämpfe gewonnen, einer davon führt zum schnellen Ausgleich. Florian Grillitsch hatte den Ball an Xavi verloren, dann gab es den Konter. Am Strafraum legte Xavi das Spielgerät quer auf Cody Gakpo. Ein kurzer Haken, und dann hinein ins lange Eck zum 1:1 (47.).

Jetzt waren die Niederländer endlich im Spiel – oder doch nicht? Es ist durchaus bemerkenswert, mit welchem Selbstvertrauen das Rangnick-Team auftrat. Die erneute Führung durch Romano Schmid war der beste Beleg dafür. Überzeugend herausgespielt und – wenn auch mit ein wenig Glück, weil Stefan de Vrij den Ball über die Linie drückte – abgeschlossen (59.).

Die Einwechslung von Wout Weghorst sollte den Spiel von Oranje einen neuen Impuls geben. Seine Kopfball-Vorlage vollendete Memphis Depay (78.) zum 2:2. Neu-Unioner Leopold Querfeld kam in der Situation ein wenig zu spät. Doch das Spiel der Niederländer blieb fehleranfällig.

Ausgerechnet Kapitän Virgil van Dijk hob nur zwei Minuten später das Abseits auf. Das 3:2 von Sabitzer unter die Latte war mehr als der Schlusspunkt einer furiosen Partie. Es war ein Signal an die Konkurrenz, dass mit Österreich bei dieser EM noch weiter zu rechnen sein wird.

