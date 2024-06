Leipzig/Düsseldorf. Italien steht gegen Kroatien gewaltig unter Druck, Spanien peilt gegen Albanien den dritten Sieg an. Das Finale der Gruppe B im Ticker.

Der Titelverteidiger wankt - doch Gianluigi Donnarumma fordert die nervösen Azzurri demonstrativ zur Gelassenheit auf. „Das Schicksal liegt noch in unseren Händen, wir dürfen uns nicht verrückt machen“, sagte Italiens Torhüter vor dem „Endspiel“ am Montag (21/ZDF und MagentaTV) in Leipzig gegen ein angeschlagenes Kroatien, das ebenfalls um seine letzte Chance kämpft.

Nach dem ernüchternden 0:1 gegen Spanien steht die Squadra Azzurra im Finale der Gruppe B gehörig unter Druck. Italien benötigt gegen Luka Modric und Co. mindestens einen Punkt, um nicht schon in der Vorrunde zu scheitern. Es gehe, titelte die Gazzetta dello Sport bereits voller Pathos, „um die Zukunft der Azzurri“.

Donnarumma beschwor schon einmal den Kampfgeist beim viermaligen Weltmeister. Man dürfe die Pleite gegen Spanien „nicht als totales Desaster ansehen. Lasst uns unsere Wut im nächsten Spiel nutzen, um zu gewinnen“, forderte der Keeper von Paris St. Germain. Man werde, fügte der EM-Held von 2021 kämpferisch an, „gegen Kroatien sicher ein ganz anderes Spiel zeigen“.

Spanien rotiert gegen Albanien

Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente hält seinen EM-Kader für stark genug, um auch mit einigen Wechseln im dritten Vorrundenspiel den dritten Sieg einzufahren. „Wir konzentrieren uns nur aufs Gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagte de la Fuente. In Düsseldorf trifft der bereits als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifizierte dreimalige Europameister am Montag (21 Uhr/RTL und MagentaTV) auf Albanien.

Wegen drohender Gelb-Sperren und dem bereits fest stehenden Gruppensieg werden einige Wechsel erwartet. „Wir machen einfach die Veränderungen, von denen wir denken, dass sie richtig sind. Wir haben absolutes Vertrauen in alle unsere 26 Spieler“, sagte de la Fuente dazu. (sid/dpa)