Essen. Die deutsche Nationalmannschaft steht als Gruppensieger im EM-Achtelfinale. Es droht ein Hammergegner. Alle Infos zur K.-o.-Runde.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Vorrunde als Gruppensieger im Achtelfinale der EM 2024.

Der Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Dienstag ermittelt – es könnte ein Topfavorit auf den Turniersieg werden.

Deutschland wird im Achtelfinale erstmals bei diesem Turnier in Dortmund spielen.

Essen. Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft – die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat durch das glückliche 1:1 (0:1) gegen die Schweiz ihr erstes Ziel bei der Heim-EM 2024 erreicht und wird als Vorrundensieger den vermeintlich schlagbarsten Gegner zum Auftakt der K.-o.-Runde bekommen. Um eine Runde weiterzukommen, muss sich das DFB-Team aber mächtig steigern. „Klar, wir hätten das Spiel gerne gewonnen und gezaubert“, sagte Kapitän Ilkay Gündogan nach der Partie gegen die Eidgenossen, „aber das kann jetzt noch mal Kräfte für die nächsten Wochen schaffen.“ Wann und wo und gegen wen Deutschland im Achtelfinale spielt, erfahren Sie hier.

EM 2024: Auf wen trifft Deutschland im Achtelfinale?

Als Erster der Vorrundengruppe A trifft Deutschland im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe C. Wer letztlich der Gegner für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein wird, entscheidet sich am späten Dienstagabend, wenn England, Slowenien, Dänemark und Kroatien ihre letzten Gruppenspiele (21 Uhr) absolvieren. Und Deutschland droht tatsächlich ein Hammergegner: Mit einem Unentschieden gegen Slowenien hätte England war die Achtelfinal-Teilnahme sicher, aber nicht den Gruppensieg. Mit dann fünf Punkten könnten die Three Lions noch von Dänemark eingeholt werden, sofern den Skandinaviern ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Serbien gelingen würde. Aufgrund des 1:1 zwischen England und Dänemark käme dann nicht der direkte Vergleich als entscheidendes Kriterium zum Tragen, sondern die Tordifferenz. Sollte England aber erwartungsgemäß mit einem Sieg über Slowenien Gruppensieger werden, würde Dänemark gegen Serbien ein Unentschieden zu Platz zwei genügen. Nagelsmann findet es „nicht ganz optimal, dass wir so spät den Gegner erfahren. Im Training am Mittwoch wissen wir dann noch nicht im Detail was der Gegner macht, außer wir schneiden für die Videoanalyse die ganze Nacht durch.“ Aber: Trotz des Gruppensiegs und ein Weiterkommen im Achtelfinale vorausegesetzt droht der deutschen Mannschaft Spanien als Viertelfinalgegner, die bisher beste Mannschaft des EM-Turniers.

Niclas Füllkrug feiert den Einzug ins EM-Achtelfinake der deutschen Nationalmannschaft: Der BVB-Star bekommt nun ein Heimspiel in Dortmund. © AFP | Angelos Tzortzinis

EM 2024: Wann und wo spielt Deutschland sein Achtelfinale?

Bereits vor dem Spiel gegen die Schweiz stand fest, dass Deutschland sein Achtelfinale am Samstag, 29. Juni, austragen würde. Nun ist auch die Anstoßzeit klar: 21 Uhr. Und für das Nagelsmann-Team wird es bei der EM eine Premiere geben: Nach Partien in München, Stuttgart und Frankfurt geht es nun erstmals nach Dortmund. Im Stadion von Borussia Dortmund wurden bereits drei Vorrundenpartien gespielt: Italien besiegte Albanien mit 2:1 (2:1), die Türkei gewann mit 3:1 (1:1) im bisher vielleicht spektakulärsten EM-Spiel gegen Georgien, verlor an gleicher Stelle aber auch mit 0:3 (0:2) gegen Portugal. Am Dienstag (18 Uhr) trifft noch Frankreich in Dortmund auf Polen.

EM 2024: Deutschland als Gruppenerster ins Achtelfinale – wann gab es das zuletzt?

Trotz des Unentschiedens und des späten Ausgleichtreffers gegen die Schweiz sind die Euphorie und die Zuversicht im deutschen Team ungebrochen: „Ich glaube, wir haben zum wiederholten Mal gezeigt, dass wir mit einem Rückstand umgehen können“, sagte Toni Kroos, „ich bin total zufrieden mit der Mannschaft. Ich glaube, dass wir gewappnet sind fürs Achtelfinale.“ Die letzte Erfahrung, als Erster in die K.-o.-Runde einzuziehen, liegt schon einige Jahre zurück. Bei der EM 20216 in Frankreich zog die DFB-Auswahl nach einem 2:0 über die Ukraine, einem 0:0 gegen Polen und einem 1:0 gegen Nordirland als Erster ins Achtelfinale ein. Dort gab es ein 3:0 gegen die Slowakei. Das Team des damaligen Bundestrainers Joachim Löw scheiterte erst im Halbfinale mit 0:2 am Gastgeber. Bei der paneuropäischen EM 2021 belegte Deutschland in der Vorrunde Platz zwei hinter Portugal und scheiterte anschließend im Achtelfinale mit 0:2 an England. Bei den beiden letzten Weltmeisterschaften war bereits in der Vorrunde Endstation.

EM 2024: Wer überträgt das Achtelfinale der deutschen Mannschaft?

Das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft wird grundsätzlich schon mal von Magenta TV übertragen. Der Bonner Streamingdienst zeigt ja generell alle 51 Spiele der EM 2024. Ob ARD oder ZDF das Spiel der DFB-Auswahl gegen den Zweiten der Gruppe C übertragen, wird noch entschieden.

