Leipzig. Spielt der Superstar mit Maske? Vor der Partie Frankreich gegen die Niederlande liegt der Fokus auf Kylian Mbappé. Die Partie im Live-Ticker.

Die Frage, die über allem steht: Wie geht es dem Superstar? Kylian Mbappé ist nicht nur für die Franzosen der Dreh- und Angelpunkt, auch die Aufmerksamkeit der restlichen Fußballwelt gilt dem 25-Jährigen. Beim Auftaktsieg gegen Österreich zog sich Mbappé einen Nasenbeinbruch zu. Gegen die Niederlande wird der Stürmer heute Abend (21 Uhr, ARD und MagentaTV) erstmal nur auf der Bank Platz nehmen – ausgestattet mit einer Gesichtsmaske.

Mbappé müsse sich gedulden, schrieb die Sportzeitung „L‘Équipe“ am Freitag. Wie auch „Le Parisien“ schrieb, soll er beim Abschlusstraining nur leichte Übungen absolviert haben. In den ersten 15 Minuten, die für Medien zugänglich gewesen waren, hatte er vor allem mit der Maske zu kämpfen gehabt. Immer wieder hatte er sie zurechtgerückt, auch Betreuer mussten helfen. In den anschließenden Trainingsminuten hinter verschlossenen Türen soll er wie am Tag vorher Pässe geschlagen, nicht aber voll mit der Mannschaft trainiert haben.

Spekuliert wird, dass ohne Kapitän Mbappé Antoine Griezmann und Marcus Thuram ein Angriffsduo bilden werden.

Sollte Mbappé in dem möglicherweise schon entscheidenden Spiel ums Weiterkommen eingesetzt werden, wird er die blau-weiß-rote Maske vom Training nicht tragen dürfen. Teile wie diese müssen laut UEFA-Regularien einfarbig sein. Wie unter anderem das Radionetzwerk RMC Sport berichtete, sollen aber bereits mehrere Masken für Mbappé angefertigt worden sein.

Die EM-Fanzone in Leipzig hat wegen Unwettergefahr am Freitag später geöffnet. Nach Durchzug eines kräftigen Gewitters lief es ab dem Nachmittag aber normal, wie eine Sprecherin des Fanfestes mitteilte. Der Einlass war von 13 Uhr auf 16 Uhr verschoben worden. Für den Abend waren noch Schauer, aber keine weiteren Unwetter vorhergesagt. Um 21 Uhr stand in Leipzig das Vorrundenspiel Frankreich gegen die Niederlande an.