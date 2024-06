Herzogenaurach. Engländer und Dänen haben sich über das Geläuf im Waldstadion bitter beklagt. Auch die deutsche Mannschaft hat eine gewisse Sorge.

Bei Deniz Undav kam die Belohnung am Donnerstagabend gut an. „Es war schön, mal wieder einen Döner zu essen“, sagte der Nationalstürmer des VfB Stuttgart zwei Tage nach dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug der Deutschen gegen Ungarn. „Heute gab es wieder Nudeln mit Gemüse.“ Wie jeden Tag.

Es braucht gewisse Maßnahmen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, um die deutsche Nationalmannschaft bei Laune zu halten, besonders diejenigen, die nicht zum Kreis der ersten 13, 14 Stammspieler gehören. Undav, 27, und sein Vereinskollege Chris Führich, 26, gehören zu den Jokern. Sie haben vor der EM eine Rolle von Bundestrainer Julian Nagelsmann zugeteilt bekommen – und arrangieren sich damit, wie sie am Freitag auf der Pressekonferenz in Herzogenaurach beteuerten. „Im Turnier ist es wichtig, dass die ganze Mannschaft funktioniert. Wenn du drei Leute hast, die sauer sind, kann daran eine Mannschaft kaputtgehen“, sagt Undav.

Nagelsmann zahlt zurück, nicht nur mit Dönern, sondern auch mit anderen nicht essbaren Bonbons. Beim 2:0-Sieg gegen Ungarn wurden Führich und Undav in ihrer Wahlheimat Stuttgart eingewechselt. „Es war ein geiles Gefühl, besonders als die Fans meinen Namen gesungen haben“, schwärmt Undav. „Man hat auf dem Platz gesehen, dass ich glücklich bin.“ Seine Familie im Stadion habe wie er selbst Gänsehaut gehabt.

Das abschließende Gruppenspiel am Sonntag in Frankfurt gegen die Schweiz (21 Uhr/ARD und Magenta TV), in der es um Platz eins geht, werden Führich und Undav von der Bank beobachten. Genau hinschauen werden sie auf den Rasen. Die Engländer und die Dänen hatte sich bitter über den Untergrund im Waldstadion beklagt, auch die DFB-Elf machte im März beim Testspielsieg gegen die Niederlande schlechte Erfahrungen.

DFB-Elf: Jamal Musiala und Thomas Müller schimpften schon im März

Jamal Musiala und Thomas Müller schimpften über den Rasen, der für zwei NFL-Spiele im Herbst ausgetauscht wurde und im hessischen Winter nie richtig festwuchs. „Extrem seifig. Man rutscht sehr schnell aus, er geht schnell kaputt“, urteilt Führich nun. Die Uefa prüft Verbesserungsmöglichkeiten. Ob sie fruchten, ist ungewiss.

Undav und Führich nehmen es, wie es kommt. Hinsichtlich des Rasens und ihrer Einsatzchancen. „Wir müssen Sonntag gewinnen, egal ob wir auf Rasen oder Stein spielen“, meint Undav. Und Führich kündigt selbstbewusst an: „Wir sind bereit für unsere Momente.“

