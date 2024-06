Frankfurt. EM-Mitfavorit England kann heute den Einzug in das Achtelfinale und den Gruppensieg perfekt machen. Ab 18 Uhr geht es gegen Dänemark.

Englands Fußball-Nationalmannschaft kann im zweiten Gruppenspiel für ein Novum in der eigenen EM-Geschichte sorgen. Am Donnerstagabend (18.00/ZDF und MagentaTV) winkt gegen Dänemark in Frankfurt der zweite Sieg im zweiten Spiel, noch nie sind die Three Lions derart erfolgreich in eine EURO gestartet. Doch noch ist die Stimmung in der Heimat nicht euphorisch.

Nach dem wenig überzeugenden 1:0 gegen Serbien gab es im Gegenteil viel Kritik - Trainer Gareth Southgate empfiehlt seiner Mannschaft während des Turniers daher eine Social-Media-Diät. „Es gibt immer mehr Lärm um ein Nationalteam als rund um einen Klub“, sagte der 53-Jährige vor dem Duell mit den Dänen: „Millionen Menschen interessieren sich dafür, und auf Social Media hat jeder eine Meinung.“

Dänemark gegen England 1:1: Das Spiel der EM 2024 heute im Live-Ticker

Superstar Harry Kane hat England gegen Dänemark in Führung geschossen. © AFP | JAVIER SORIANO

In der Gruppe ist aktuell noch alles offen. Im ersten Spiel der Gruppe am Donnerstag gab es ein Last-Minute-Drama. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic hat der serbischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nachspielzeit den ersten Punkt bei der EM gesichert. Die Serben trennten sich im Balkan-Duell am Donnerstag in München von Slowenien mit einem 1:1 (0:0). Jovic glich mit der letzten Aktion des Spiels nach einer Ecke die Führung von Slowenien durch Zan Karnicnik in der 69. Minute aus.

Die englischen Fans trotzen dem Wetter in Frankfurt und zeigen viel Haut. Ihre Mannschaft trifft heute bei der EM 2024 auf Dänemark. © AFP | JAVIER SORIANO

Beide Mannschaften bleiben damit mögliche Achtelfinal-Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, falls die DFB-Auswahl Gruppensieger werden sollte.

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Dänemark geht Slowenien mit zwei Punkten ins letzte Vorrundenspiel am Dienstag (21.00 Uhr) in Köln gegen den Gruppenfavoriten England. Serbien trifft im Parallelspiel erneut in München auf Dänemark.

Dänemark gegen England: Die Aufstellungen

Dänemark: 1 Schmeichel - 2 Andersen, 6 Christensen, 3 Verstergaard - 5 Maehle, 21 Hjulmand, 23 Höjbjerg, 17 Kristiansen - 10 Eriksen - 19 Wind, 9 Höjlund. Trainer: Hjulmand

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guehi, 12 Trippier - 8 Alexander-Arnold, 4 Rice - 7 Saka, 10 Bellingham, 11 Foden - 9 Kane. - Trainer: Southgate

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Zuschauer: 47.000 (ausverkauft) in Frankfurt am Main