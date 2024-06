Stuttgart. Der Bundestrainer erklärt vor dem Ungarn-Spiel, wie sich die Nationalmannschaft vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren will.

Mit einem „schönen guten Frühabend“ begrüßte Julian Nagelsmann am Dienstagabend die rund 80 Medienvertreter im Stuttgarter Medienzentrum. Der Bundestrainer wirkte locker und gelöst, vier Tage nach dem 5:1-Traumstart gegen Schottland. Vor dem zweiten EM-Spiel gegen Ungarn am Mittwoch (18 Uhr/ARD) erwartet Nagelsmann eine deutlich kniffligere Aufgabe. „Wir haben die Ungarn sehr klar analysiert. Wir erwarten nicht, jeden Gegner aus dem Stadion zu schießen, sondern das Spiel zu gewinnen. Ungarn hat einige Schlüsselspieler, vor allem aber ein starkes Kollektiv“, sagte der 36-Jährige.

Nagelsmann warnte insbesondere vor den Standars der Ungarn. Mit Dominik Szoboszlai habe das Team einen „herausragenden Standardschützen“, mit Willi Orban einen „herausragenden Verwerter“. Beide Spieler hat Nagelsmann selbst noch bei RB Leipzig trainiert. Ungarn sei in der Qualifikation die Mannschaft mit der höchsten Effizienz bei ruhenden Bällen gewesen. „Im Umkreis von einigen Metern müssen wir die Standards verhindern“, sagte Nagelsmann.

DFB-Team erwartet Ungarn offensiver

Die deutsche Mannschaft will ähnlich gut starten wie gegen Schottland, als es nach 19 Minuten bereits 2:0 stand. „Schottland war beeindruckt, wie wir in den ersten 20 Minuten aufgetreten sind. Ungarn wird offensiver spielen, weil sie etwas mehr unter Druck stehen als wir. Es liegt wieder daran, wie wir ins Spiel kommen“, sagte Nagelsmann.

Ungarns Abwehrchef Willi Orban. © DPA Images | Tom Weller

Der Bundestrainer setzt dabei wieder auf die Erfahrung von Toni Kroos oder Manuel Neuer und die Frische von Florian Wirtz oder Jamal Musiala. Mit einem Altersschnitt von 28,5 Jahren hat Deutschland den ältesten Kader des Turniers. „Es ist wichtig einen guten Mix zu haben zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Für die Zukunft müssen wir Lösungen finden, für dieses Turnier haben wir den pefekten Mix“, sagte Nagelsmann.

DFB-Elf: Maximilian Mittelstädt einziger Stuttgarter in der Startelf

Vier Stuttgarter sind am Mittwoch dabei. In der deutschen Startelf steht allerdings nur Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt. „Ich hoffe dass morgen noch eine schöne Erinnerung dazukommt“, sagte der 27-Jährige, der mit Stuttgart sensationell Vizemeister wurde. Nagelsmann machte aber auch den anderen VfB-Spielern Deniz Undav, Chris Führich und Waldemar Anton Hoffnungen auf einen Einsatz im eigenen Stadion – „wenn alle Rahmenbedingungen passen“, so der Bundestrainer.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz.

Ungarn: Gulacsi – Lang, Orban, M. Dardai – Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga.

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)