Herzogenaurach. Das DFB-Team kann bereits am Mittwoch ins EM-Achtelfinale einziehen. Die PK vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn im Live-Ticker.

Julian Nagelsmann kann im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (18 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart begrüßte der Bundestrainer im Teamquartier in Herzogenaurach alle 26 Spieler seines Turnierkaders. Nagelsmann sprach zu Beginn der Einheit im Spielerkreis auffällig lange mit seinen Stars. Der Bundestrainer hatte vor dem Gegner auch öffentlich gewarnt. „Das ist ein sehr eingespielter Haufen, der es sehr gut und geschlossen macht“, sagte er.

Nach der Einheit ging es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Bus von Franken ins Schwäbische. Gegen die Nummer 26 der Weltrangliste kann sie nach dem fulminanten Auftakt gegen Schottland (5:1) am vergangenen Freitag den Einzug ins Achtelfinale vorzeitig perfekt machen. Am Tag vor der Partie sitzen Nagelsmann und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt noch bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Wir begleiten die PK ab 17.30 Uhr im Live-Ticker.

Live-Ticker zur DFB-PK ab 17.30 Uhr mit Julian Nagelsmann

17:49 Uhr: Zum Personal: Toni Kroos klagte über Nackenschmerzen und Ilkay Gündogan hatte einen Tritt abbekommen: „Alle sind fit und einsatzbereit.“

17:48 Uhr: „Es ist immer gut einen Mix zwischen älteren erfahrenen Spielern und jungen Spielern im Team zu haben. Die Stimmung im Camp und die Connection zwischen den Spielern auch.“

17:46 Uhr: Heimeinsatz für die Stuttgart-Joker im Team? „Am Ende wird immer die Leistung belohnt.“

17:43 Uhr: Über Toni Kroos: „Ich habe viel über Toni gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Er ist sehr wichtig für uns, mit seiner Klasse und seiner Erfahrung. Du kannst ihm den Ball geben und er macht keine Fehler. Sein Spiel gegen Schottland war sehr gut, 99 Prozent seiner Pässe kamen an.“

17:43 Uhr: „Mein Fokus ist auf Ungarn, dann der Schweiz und dann schauen, wer der nächste Gegner ist.“

17:41 Uhr: Wie bewertet der Bundestrainer das Turnier bisher: „Tick zu wenig Spiele, um jede Mannschaft im Detail zu bewerten. Schaue die mögochen Gegner an.“

17:40 Uhr: Rudi Völler hatte nach den Testspielen darauf hingewiesen, dass die deutsche Mannschaft bei Kontern recht anfällig sei. Nagelsmann dazu: „Ich habe nach dem Schottlandspiel schon gesagt, dass es natürlich immer am Gegner, aber vor allem an uns liegt, wie wir es machen.“

17:36 Uhr: Auf die Frage, was der Schlüssel für den Sieg werden könnte und wie groß die Kraft bei seinen Spielern nach der langen Saison noch sei, sagt Nagelsmann: „Es ist nichts Außergewöhnliches freitags und mittwochs zu spielen, das ist ein guter Abstand. Klar ist die Saison noch in den Knochen, aber das ist nicht nur bei uns so, sondern auch beim Gegner. Die meisten spielen auch bei größeren Klubs. Es gibt mehrere Schlüssel. Ungarn ist eine gute Umschaltmannschaft, sind da recht gefährlich. Sie haben zwei sehr kopfballstarke Stürmer. Sehr viele Flanken, die sehr punktgenau sind.“

17:35 Uhr: Wie hat der Bundestrainer die deutsche Mannschaft eingestellt? „Ich hoffe gut. Wir haben uns gut vorbereitet die Ungarn gut analysiert. Wir haben eine Idee, wie sie bei Ballbesitz spielen, wir haben eine Idee, wie sie gegen Ballbesitz spielen. Wir haben nicht die Erwartung, jeden Gegner aus dem Stadion zuschießen, das erwarten wir morgen auch nicht.“

17:33 Uhr: Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt die Fragerunde vor den zahlreichen Journalisten.

17:33 Uhr: Die Pressekonferenz in Stuttgart beginnt.