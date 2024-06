Herzogenaurach. Während des EM-Spiels der Niederländer entschuldigen sich Lothar Matthäus und Wolff Fuss beim DFB. Weil Sandro Wagner sich beschwerte.

Beim Spiel der Niederländer gegen Polen (2:1) stutzten die Zuschauer am Sonntag: Plötzlich entschuldigte sich MagentaTV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss bei der deutschen Nationalmannschaft. Und Experte Lothar Matthäus stimmte mit ein: „War gar nicht negativ gemeint.“

Was war geschehen? Vor der Pause der Partie hatten die beiden über die offensiven Probleme des Oranje-Teams gesprochen und dabei einen Vergleich zum deutschen Team gezogen. „Das ist das Einzige, Lothar, was den Holländern vielleicht im Moment fehlt zur absoluten Weltspitze. Wir haben es ja schon einmal thematisiert: So ein Mittelstürmer von internationalem Format - die Deutschen kennen das Problem.“ Beim im Teamcamp in Herogenaurach zuschauenden deutschen Team kam das aber nicht gut an, speziell bei Kai Havertz. Hatte Deutschland nicht zuvor 5:1 gegen Schottland zum EM-Auftakt gesiegt? Und so meldete sich Co-Trainer Sandro Wagner mit einer mahnenden Whatsapp-Nachricht bei Fuss.

Fuss und Matthäus erklären die Situation

Der sagte dann während der Übertragung: „Wir haben Nachricht bekommen, aus dem deutschen Lager. Wo es leichte Irritationen gab, dass wir die Probleme im Sturmzentrum bei der niederländischen Nationalmannschaft mit denen der deutschen Nationalmannschaft verglichen haben. Das ist natürlich Quatsch. Da hat die deutsche Mannschaft mit Havertz oder Füllkrug oder Undav oder Maxi Beier ganz andere Möglichkeiten in Breite und Spitze. Liebe Grüße nach Herzogenaurach.“

All das geschah mit einem Augenzwinkern. „Es war eine nette Flachserei zwischen den Jungs in Herzogenaurach und uns. Nachdem ich die Nachricht aus dem Camp bekam, habe ich versprochen, dass ich das in der zweiten Halbzeit richtig stellen werde“, sagte Fuss der Bild. „Wir haben in der Spitze und Breite sehr gute Stürmer, was ich dann auch live auf Sendung gesagt habe. Das Gejohle im Homeground soll laut gewesen sein. Ich hoffe nun, dass die Jungs sich am Mittwoch revanchieren und Weltklasse abliefern werden.“

Auch Matthäus stellte klar: „Es war kein Hieb gegen Kai Havertz oder Niclas Füllkrug. Es geht lediglich darum, dass wir aktuell nicht die Weltklasse-Stürmer vergangener Tage haben. Aber dazu können sich ja beide beim Turnier schießen….“