Essen. Ex-Schalke Trainer Manuel Baum analysiert vor dem Anpfiff die Partie zwischen Österreich und Frankreich. Er glaubt an ein enges Spiel.

Vor dem Gruppenspiel zwischen Frankreich und Österreich in Düsseldorf (21 Uhr, MagentaTV) sind die Rollen klar verteilt. Die „Équipe Tricolore“ ist seit Jahren Favorit auf jeden Titel, den sie anstreben. Das Starensemble, bestehend aus erfahrenen Spielern sowie jungen Talenten, legt seine Hoffnungen nicht nur auf die neueste Verpflichtung von Real Madrid, Kylian Mbappé. Seit 2016 stand die Mannschaft von Didier Deschamps in jedem Turnier im Finale, nur bei der letzten EM war im Achtelfinale Schluss.

Österreich sollte heute nicht unterschätzt werden. Dem Team von Ralf Rangnick wird trotz des verletzungsbedingt ausfallenden David Alaba einiges zugetraut. Der Innenverteidiger von Madrid hat die Reise dennoch angetreten, um als Bindeglied zu fungieren. Um die schwierige Gruppe mit den Franzosen und der Niederlande zu überstehen, sind gleich 13 Bundesligaprofis angereist.

Der ehemalige Trainer des FC Schalke 04, Manuel Baum (44), analysiert im Vorfeld die Partie zwischen Frankreich und Österreich. Dabei setzt er auf einen knappen 2:1-Sieg für das Starensemble der Franzosen. Um eine Chance zu haben, braucht es für das Team von Rangnick laut Baum viel Laufarbeit und eine gewohnt hohe Aggressivität. Die Franzosen haben dagegen durch spielstarke Akteure und pfeilschnelle, auf Konter lauernde Außenstürmer die Nase vorne. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und bei MagentaTV übertragen. Baum ist als Taktik-Experte für den Streamingdienst im Einsatz.

Die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Mannschaften: Österreich und Frankreich © dpa | dpa-infografik GmbH

EM 2024: Frankreich gegen Österreich - Experte Manuel Baum analysiert das Spiel

Wird Österreich im Spielaufbau nicht hoch gepresst, was gegen Frankreich zu erwarten ist, so bauen sie meist in einem 2-4-2-2 auf, in dem die Flügelspieler einrücken, um außen Platz für die Außenverteidiger zu schaffen. Zehner Baumgartner sorgt immer wieder für Überladungen auf dem Flügel. Da gegen gut geordnete Defensiven wie Les Bleus oftmals die Kreativität mit Ball fehlt, enden viele Angriffe schnell und direkt mit langen Pässen auf den Flügel oder auf Zielspieler Gregoritsch.

Viel wichtiger ist für Österreich das Gegenpressing, das von hoher Aggressivität – dank Pressingmonstern wie Sabitzer und Laimer - geprägt ist. Dies wird gegen konter-, aber auch auf 2. Bälle starke Franzosen eminent sein. Schließlich verfügt fast jeder Spieler über die Qualität, mit einem Pass die schnellen Stürmer (36 km/h+) Dembele und Mbappe einzusetzen. Mbappe lauert bei Frankreichs oftmals tiefem und sehr kompaktem 4-4-2 gegen den Ball auf der linken Seite (bei Posch) auf Konter.

Manuel Baum, als er noch für den FC Schalke 04 an der Seitenlinie stand. © TimGroothuis/Witters/Pool/via/firosportphoto | TimGroothuis

Österreich: Nur mit viel Laufarbeit und Aggressivität eine Chance

Für das zentrale Mittelfeld um die physisch starken Tchouameni und Camavinga, die eng vor der Kette positioniert sind, ist viel Laufarbeit nötig. Österreich verteidigt sehr aggressiv (zweitmeisten Defensiv-Duelle in Quali) im 4-4-2, das phasenweise zum 4-3-3-AGP (ballnaher Flügel presst hoch) wird. Mit einem hohen Mannfokus versucht man den Gegner zu tiefen Ballverlusten oder zu langen Pässen zu zwingen.

Die Franzosen sind dafür bekannt, mit einer klaren 4-3-3-Struktur wenig Risiko im Aufbau zu gehen. Dank den spielstarken Innenverteidiger gelingt es immer wieder das gegnerische Pressing zu überspielen, was der Schlüssel gegen pressende Österreicher sein wird. Eine Schlüsselrolle spielt Griezmann, der mit seinen Bewegungen zwischen den Linien die Angriffe diktiert. In höheren Zonen schieben die Außenverteidiger in die Breite, damit die technisch starken Flügelspieler im Zentrum kombinieren können. Da wenig Positionsrochaden stattfinden, findet Frankreich bei Ballverlust schnell in seine Defensiv-Struktur zurück.

Der Tipp von Manuel Baum: Konter- statt Ballbesitzfußball - 2:1 für Frankreich!