Herzogenaurach. Vor der Partie am Mittwoch gegen Ungarn stellte sich Manuel Neuer den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz zum Nachlesen

Es scheint personell gut ausszusehen im Lager der deutschen Nationalmannschaft. Ilkay Gündogan hat nach seiner Knöchelblessur im EM-Auftaktspiel gegen Schottland (5:1) ohne erkennbare Probleme am Training des DFB-Teams teilnehmen können. Der Kapitän lief am Montag auf dem Platz im Home Ground in der Übungsgruppe vorne weg. Auch bei den für Medien einsehbaren Passübungen war der 33-Jährige dabei. Einem Einsatz Gündogans im nächsten EM-Spiel am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Stuttgart gegen Ungarn steht somit wohl nichts im Wege.

+++ Robin Gosens als EM-Experte - Magenta ist ein Coup gelungen +++

Am Montag gab es weitere Informationen und Reaktionen aus dem DFB-Team. Ab 13:15 Uhr stellte sich Torwart Manuel Neuer den Fragen der Journalisten in Herzogenaurach. Wir waren live vor Ort. Hier gibt es alle Aussagen von Manuel Neuer. Der frühere Schalke-Torwart bezog auch Stellung zur Kritik eines britischen TV-Reporters an seiner Heimatstadt Gelsenkirchen.

Manuel Neuer über Kritik an Schalke: „Glaube, Wetter war nicht gut“

„Ich glaube, das Wetter war nicht so gut. Wenn es Dauerregen gibt, ist es halt nicht so schön“, sagte der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag. Den Engländern sei das Wetter aus der Heimat bekannt und aus Sicht von Neuer durchaus entgegengekommen: „Vielleicht haben sie deshalb gegen Serbien gewonnen.“

Der Sky-Journalist Kaveh Solhekol war wegen des EM-Spiels zwischen England und Serbien am Sonntag in Gelsenkirchen unterwegs. „Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Weil ich nicht die netten Menschen aus Gelsenkirchen beleidigen möchte“, sagte Solhekol. Der Reporter war zuvor aus München angereist, „was eine unglaubliche Stadt ist“, wie er sagte. „Aber Gelsenkirchen ist ein ziemlicher Kontrast. Denn jetzt sind wir im industriellen Herz Deutschlands, wo Stahlwerke und Kohleminen alle nicht mehr da sind. Und es ist nicht wirklich viel übrig geblieben in Gelsenkirchen.“

Zudem beschwerte sich der Journalist darüber, dass in dem von ihm ausgewählten Restaurant keine internationalen Kreditkarten akzeptiert wurden. Wenige Stunden nach den ersten Eindrücken gewann England durch ein Tor von Jude Bellingham 1:0 gegen Serbien.

Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Mittwoch bei der EM 2024 mit Deutschland auf Ungarn. © Getty Images | Alexander Hassenstein

DFB: Die Pressekonferenz der Nationalmannschaft mit Manuel Neuer im Ticker zum Nachlesen

13.43 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.42 Uhr: Neuer über sein erstes Turnier als Vater. „Ich bin glücklich und froh darüber. Ich freue mich, wenn ich meinen Sohn sehen kann.

13.42 Uhr: Inwiefern sind Statistiken verwendbar, um einen Torwart zu messen? Für Neuer „sind die Bilder wichtig, nicht die Statistiken.

Neuer verteidigt seine Heimatstadt

13.41 Uhr: Neuer über den Spott der Engländer über Gelsenkirchen. „.Hat der Harry (Kane, Anm. d. Red.) das gesagt? Das Wetter war auch nicht so gut, wir wissen ja, wie das ist - egal wo man ist und es Dauerregen gibt, ist es nicht so schön wie bei uns heute hier. Das kennen die Engländer ja von der Insel, dass es trotzdem gute Verhältnisse für sie sind (bei Regen), deswegen haben sie vielleicht auch 1:0 gegen Serbien gewonnen“

13.38 Uhr: Gegen Schottland hatte Neuer nicht allzu tun. Ist das ein Fluch und Segen zugleich, dass man mit einem Kaltstart ins Ungarns Spiel geht? „Das war ein guter Start. Es ist wichtig, wie wir in der Defensive stehen und dass wir uns da ein gutes Gefühl geholt haben.“

13.37 Uhr: Über das Alter der deutschen Mannschaft. „Ich weiß nicht, ob es immer eine Frage des Alters ist. Auch ältere Spieler sieht man mit Jamal und Flo zusammen. Das ist einfach eine gute Mischung bei uns in der Mannschaft.

13.35 Uhr: Neuer über den Rekord, den er am Mittwoch aufstellen kann und über das Besprechen mit Nagelsmann während des Spiels. „Hört sich gut an, aber die Ziele mit der Mannschaft sind wichtiger. Das Besprechen mit dem Trainer ist wichtig. So kann ich dann mal der verlängerte Arm des Trainers sein. Oder wenn mir was auffällt, spreche ich das an.

13.32 Uhr: Neuer über die Rollenverteilung. „Bei uns wird jeder Spieler gebraucht. Egal, welche Situation ist. Der Trainer ist einfach dankbar, dass er jeden Spieler einsetzen kann. Wir müssen gemeinsam als Team performen. Das ist unsere Rolle.

13.31 Uhr: Über das Kapitänsamt. „Ich glaube, ich bin trotzdem wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Damals stand ich nicht zur Verfügung und ich habe die Situation verstanden und akzeptiert.

Neuer lässt seine DFB-Zukunft offen

13.29 Uhr: Ob Neuer der Nationalmannschaft noch nach der EM erhalten bleibt, „kann er noch nicht verraten.“

13.28 Uhr: Steckt eine Leistung wie 2014 noch in neuer? „Damals hatten wir eine sehr hohe Kette, das Spiel hat sich etwas verändert. Ich versuche mein Spiel der Mannschaft anzupassen und der Mannschaft zu helfen.“

13.27 Uhr: Neuer über die Diskussionen um ihn und Ter Stegen „Wichtig ist für eine Mannschaft, dass man zusammenhält. Wenn wir jetzt überall anfangen, Diskussionen aufzumachen, hilft das nicht.

Neuer über Ungarn: „Werden sie nicht unterschätzen“

13.25 Uhr: Neuer über Ungarn. „Die versuchen aggressiv in den Zweikämpfen zu sein. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir haben uns ein Selbstbewusstsein erarbeitet. Die Schweizer haben sich gut durchkombiniert und dennoch hatte Ungarn in dem Spiel eine sehr starke Druckphase.

13.23 Uhr: Wie weit kann es gehen? „Sehr gute Frage. Wir hatten gute und schlechte erste Spiele. Natürlich sind wir 2014 gegen Portugal vermeintlich gut gestartet. Gegen Schottland haben wir absolute Dominanz ausgestrahlt. Das hilft natürlich für einen Turnierstart. Wir sind mit den Füßen auf dem Boden.“

DFB-Torwart Manuel Neuer stellt sich am Montag bei der DFB-PK den Fragen der Journalisten. © Getty Images | Alexander Hassenstein

13.22 Uhr: Über seine Debatte mit Ter Stegen. „Das Vertrauen mit dem Trainerteam ist sehr groß. Mein Fokus ist auf die nächsten Spiele gerichtet.“

13.21 Uhr: Neuer über die Tage nach dem Sieg. „Nach dem Sieg sind wir etwas heruntergefahren und haben individuell trainiert. Aus den Beobachtungen der anderen Teams versucht man erste „Schlüsse zu ziehen“. Im Training „steigt dann wieder der Fokus“.

13.20 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Nagelsmann hat bis zum Ungarn-Spiel noch eine weitere Trainingseinheit in Herzogenaurach am späten Dienstagvormittag. Danach fährt das DFB-Team mit dem Bus nach Stuttgart. Mit einem Sieg gegen die Magyaren ist am Mittwochabend der Einzug ins Achtelfinale bereits nach zwei Partien perfekt, sofern die Schweiz nicht gegen Schottland verliert.

Der DFB-Reporter weitere Videos

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft