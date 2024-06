Essen. Der Magenta-Experte Michael Ballack fordert Medien auf, nach dem EM-Auftaktsieg über Schottland mit der Berichterstattung zur Euphorie beizutragen.

Zunächst hat Lothar Matthäus mit so einer Einschätzung überrascht, nun fand Michael Ballack ähnlich irritierende Worte: Nach dem Rekordnationalspieler Matthäus hat auch Magenta-TV-Experte Ballack die deutschen Medien aufgefordert, die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit ihrer Berichterstattung bei der Europameisterschaft zu unterstützen. „Die Medien haben eine Verantwortung, seriös zu berichten“, sagte der 47-Jährige vor dem EM-Gruppenspiel zwischen den Niederlanden und Polen am Sonntag, als noch das 5:1 der DFB-Elf am Freitag gegen Schottland gesprochen wurde. „Es liegt in unserer Verantwortung, kritisch zu sein“, so Ballack, bei der EM und dem deutschen Team sollen Journalisten aber „eher positiv sein“.

EM 2024: Matthäus und Ballack irritieren mit Auffassung von Pressearbeit

Mit diesem Verständnis von journalistischer Arbeit und Begleitung der Fußball-Nationalmannschaft hatte wenige Tage zuvor bereits Lothar Matthäus verwundert. Der 63 Jahre alte Weltmeister von 1990 richtete in seiner Sky-Kolumne einen Appell an die Medien: „Wenn wir eine erfolgreiche EM spielen wollen, haben auch wir als Experten und Journalisten gewissermaßen die Aufgabe und die Verpflichtung, die Mannschaft zu unterstützen.“

Gemeinsame Freude auch bei der EM? Von links: Magenta- und RTL-Experte Lothar Matthäus, DFB-Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Assistenztrainer Benjamin Glück. © dpa | Rolf Vennenbernd

Matthäus habe beobachtet, dass ebenso in anderen Ländern „Schlagzeilen gemacht werden“, die jeweiligen Nationalmannschaften vor Spielen durch die Berichterstattung jedoch gestärkt würden. Lothar Matthäus, der während der Heim-EM in Deutschland als Experte und Co-Kommentator für Magenta TV sowie RTL arbeitet, beklagt: „Wir Deutsche haben den Hang, häufig die negativen Geschichten zu sehen.“

EM 2024: Auch Nagelsmann forderte Journalisten zu positiver Berichterstattung auf

Michael Ballack vertritt offensichtlich auch die Meinung, dass Journalisten der Auswahl von Julian Nagelsmann zu einer besonderen Dynamik fürs EM-Turnier verschaffen sollen. „Die Mannschaft hat vorgelegt“, so der WM-Zweite von 2002 und -Dritte von 2006, „wenn wir mitziehen, kann schon was entstehen.“ Der Bundestrainer hatte ebenfalls unmittelbar vor Turnierstart Unterstützung seitens der Medien eingefordert: „Ich will, dass wir alle hier, auch die deutschen Journalisten, dass wir alle gemeinsam die nächsten Tage und Wochen ein tolles Turnier haben. Ich will, dass wir als Land vereint sind. Da brauchen wir alle.“