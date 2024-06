Hamburg. In Hamburg trifft EM-Mitfavorit Niederlande heute auf Polen. Ein Superstar ist nicht dabei. Das Spiel heute im Live-Ticker.

Die niederländischen Fußball-Fans sind offensichtlich schon voller EM-Euphorie. Vor dem Auftaktspiel der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV) gegen Polen trafen sich rund 40.000 Fans von Oranje auf einem Fanmarsch durch Hamburg. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigten die Anhänger beim gemeinsamen Feiern, die Straßen waren für hunderte Meter in Orange getaucht.

+++ EM 2024: Frankreich und Niederlande - nächste Hammergruppe +++

Der „Fan Walk“ findet seit 10.30 Uhr statt und hat am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions des FC St. Pauli begonnen. Anschließend sollten die Oranje-Fans über den Holstenwall, den Sievekingplatz und die Glacischaussee bis zurück zum Millerntorplatz laufen. Rund um den Fanmarsch müsse mit „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ gerechnet werden, hieß es in einer Mitteilung der Hamburger Polizei.

EM 2024: Polen gegen Niederlande: Das Spiel heute im Live-Ticker

40.000 holländische Fans haben in Hamburg gefeiert. © picture alliance / ANP | Ramon Van Flymen

Auf dem Platz in Hamburg geht die Niederlande als klarer Favorit ins Rennen. Der Ausfall von Polens Starstürmer Robert Lewandowski hat nach Angaben des niederländischen Nationaltrainers Ronald Koeman nur geringen Einfluss auf die Taktik im ersten EM-Spiel der Elftal. „Vielleicht wird es ein bisschen was ändern. Wir alle kennen seine Qualitäten und seine Stärken, aber dann wird an seiner Stelle ein anderer Stürmer spielen, der uns vor Probleme stellen kann“, sagte Koeman vor dem niederländischen Gruppenauftakt gegen Polen (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und MagentaTV).

Polen gegen Niederlande ohne Superstar Robert Lewandowski

Der frühere Weltfußballer Lewandowski wird wegen eines Muskelfaserriss zumindest das erste Gruppenspiel der Polen verpassen. Weitere Teams in der stark besetzten Gruppe D sind Vize-Weltmeister Frankreich und Österreich.

Koeman zählt sein Team zum Kreis der Titelanwärter, dieser sei allerdings groß, erklärte der 61-Jährige: „Es sind viele starke Nationen hier - wir gehören dazu. Es gibt keinen eindeutigen Favoriten, Frankreich vielleicht ein bisschen mehr als der Rest.“