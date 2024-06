Herzogenaurach. EM-Nachrücker Emre Can erlebt derzeit besondere Tage. Nach seinem Tor gegen Schottland hat er mit dem DFB-Team noch viel vor.

Zunächst telefonierten Emre Can und Julian Nagelsmann aneinander vorbei. Am Mittwochmorgen rief der Bundestrainer an, um dem Profi von Borussia Dortmund zu informieren, dass er ihn gerne nachträglich in den Kader für die Heim-EM berufen würde. Can verpasste den Anruf, sah aber, dass Nagelsmann eine WhatsApp-Nachricht hinterlassen hatte. Er solle doch bitte schnell zurückrufen. Was Can auch tat, doch diesmal nahm Nagelsmann nicht ab – nur um dann ein paar Sekunden später zurückzurufen.

So erzählte der Mittelfeldspieler am Sonntag in Herzogenaurach auf der Pressekonferenz der Nationalmannschaft in etwa 30 Minuten seine besondere Geschichte. Mal war Can, 30, dabei emotional. Nach dem auf bittere Art verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid habe er Zeit gebraucht, um „wieder zu 100 Prozent lachen zu können“.

Ein „extrem harter Schlag“ sei diese 0:2-Niederlage gewesen. Mal war Can auch leicht verwirrt. Als er den Geburtstag seiner Frau durcheinanderwarf, oder als er nach der Zimmerbelegung in seinem Bungalow gefragt worden ist. „Den Andrich habe ich schon gesehen“, sagte Can.

Durchgängig aber unterhaltsam war es mit dem Dortmunder zwei Tage nach dem 5:1-Auftakterfolg seiner Mannschaft, den er mit einem wohlüberlegten Schlenzer zum Endstand veredelte. Und das, obwohl er zunächst ja gar nicht im EM-Aufgebot stand. Das gelang ihm im zweiten Anlauf wie das Telefonat mit Nagelsmann, weil der Bundestrainer Ersatz für den erkrankten Aleksandar Pavlovic finden musste. Turnier statt Urlaub in Spanien. „Ich hoffe, das war erst der Anfang“, sagte Can.

Torschütze gegen Schottland: Emre Can ballt die Hände zu Fäusten. © DPA Images | Federico Gambarini

Wer hätte das nach diesen kuriosen 15 Monaten gedacht? Der defensive Mittelfeldabräumer habe selbst „null Prozent“ damit gerechnet, noch auf den EM-Zug zu springen. „Ich habe aber direkt gesagt, ich bin bereit, obwohl ich zehn Tage nichts gemacht habe“, so Can. Nur viel gegessen habe er, wie er selbst gestand.

Dabei begann die Post-WM-Phase so gut für Can. Im März 2023 wurde er unter Hansi Flick zum Hoffnungsträger auf der Sechser-Position auserkoren, im September gegen Frankreich unter Rudi Völler bestätigte er den guten Eindruck. „Für mich persönlich lief es ganz gut“, erinnerte sich Can.

Nagelsmann jedoch berücksichtige ihn dann nicht, weil dieser im Klub nicht mehr so überzeugte wie noch im ersten Halbjahr 2023. Mit dem letzten guten Eindruck aus der Liga und dem Königsklassen-Finale reichte es aber, Nagelsmann zu überzeugen, der noch nach einem zweikampfstarken Mann fürs Zentrum fahndete. Und der offensichtlich auch torgefährlich ist, wie Can am Mittwoch gegen Ungarn erneut nachweisen will. Seine verrückte Geschichte soll weitergehen.

