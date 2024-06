Berlin. Fahnen, Trikot und Schal sind in jedem Fall erlaubt – doch was darf bei den EM-Spielen nicht mit in die Arena? Die Regeln im Überblick

Wer zu den Glücklichen gehört, die für eines oder gar mehrere EM-Spiele ein Ticket ergattern konnten, bei dem steigt wohl schon die Vorfreude auf den Stadionbesuch. Doch welche Gegenstände sind dort erlaubt und was sollte man besser zu Hause lassen? Die UEFA hat hierzu einen sehr ausführlichen Guide veröffentlicht, aus dem wir hier die wichtigsten Punkte vorstellen:

Dass Waffen wie Messer, aber auch Pyrotechnik im Stadium nichts verloren haben, sollte eigentlich jedem klar sein. Laut UEFA sind davon aber zum Beispiel auch Motorradhelme, also Schutzkleidung, betroffen. Zudem sind Kleidungsstücke wie Sturmhauben, die der Maskierung dienen, verboten. Aus Sicherheitsgründen dürfen zudem Flaschen aus Glas, aber auch PET, sowie andere zerbrechliche und harte Gegenstände wie Dosen oder Krüge nicht mitgenommen werden.

Speisen und Getränke dürfen ins Stadion nicht mitgebracht werden – auch Obst ist nicht gestattet. Ausnahmen gibt es nur für Medikamente oder andere Dinge, die aus medizinischen Gründen eingenommen werden müssen. Vor Ort gibt es Verpflegung und Getränke zu kaufen – wobei viele Stände nur bargeldlose Zahlung akzeptieren.

So groß dürfen Taschen und Rucksäcke maximal sein

Fanartikel wie Fahnen und Plakate gehören für viele zum Stadionbesuch dazu – zu groß sollten sie allerdings nicht sein: Laut UEFA-Regeln dürfen Fahnenstangen und Bannermasten nicht länger als ein Meter und nicht dicker als ein Zentimeter sein. Zudem müssen sie aus Holz oder biegsamen Materialien wie Kunststoff bestehen. Schilder und Fahnen dürfen nicht größer als 2 Meter mal 1,50 Meter sein. Auch laute Fanutensilien wie Megaphone und Vuvuzelas dürfen nicht mit rein.

Ebenfalls nicht im Stadion erlaubt sind sperrige Gegenstände wie Koffer und Kinderwagen. Taschen und Rucksäcke dürfen nicht größer als Din A4 sein, um mit reinzukommen. Regenschirme müssen zusammenfaltbar sein.

Außer wenn Sie offiziell als Foto- oder Videojournalist akkreditiert sind, muss auch ihre professionelle Foto- und Videoausrüstung zu Hause bleiben. Wer sein Handy laden will, kann eine Powerbank mitnehmen, diese darf allerdings nicht größer als das Mobiltelefon sein.

