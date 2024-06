Braunschweig. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die Orakel unserer Zeitung haben beim Wählen ihren eigenen Kopf.

Rudi, Hansi und Jogi tippen für uns die EM-Spiele. Ganz Deutschland ist mittlerweile im Heim-EM-Fieber. Wenige Tage vor der Europameisterschaft werden nicht nur Public Viewings geplant, sondern auch Wetten abgeschlossen. Wie weit schafft es die deutsche Nationalmannschaft? Wird es ein erneutes Sommermärchen geben? Um die Spiele der deutschen Elf im Vorhinein zu tippen, haben wir uns Hilfe von drei Erdmännchen aus dem Tierpark Essehof geholt.

Kamerascheu waren die kleinen Säugetiere keineswegs: Mit Mikrofonen und Smartphones ausgestattet haben wir die drei von uns auserkorenen Bundestrainer in ihrem Gehege besucht. Ihre Aufgabe: Die drei EM-Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung tippen. Gelockt wurden sie mit Mehlwürmern. Und das hat mal mehr und mal weniger gut funktioniert – aber das sehen Sie in den Videos dann selbst! Unterstützt wurden wir von Linda Wilhelm, Tierpflegerin der Erdmännchen im Tierpark Essehof.

Erdmännchen aus dem Tierpark Essehof sind neugierige Orakel für die Fußball-Heim-EM

Sie arbeitet tagtäglich mit den Erdmännchen zusammen und weiß ganz genau, wie man die kleinen Tiere bestechen kann. „Erdmännchen sind die besten Orakel, weil sie sehr neugierig und zutraulich sind“, erklärt Wilhelm. Unter den Orakeln ist auch Hansi, der eigentlich Socke heißt. Ein zehn Jahre altes Erdmännchen mit drei Beinen, das Kuscheln liebt. „Er hat sich damals beim Spielen im jungen Alter das Vorderbein gebrochen“, sagt die Tierpflegerin und erklärt, dass eine Amputation die bessere Lösung für das Tier gewesen sei.

Anders als seine Weggefährten wurde Socke im Tierpark Essehof geboren. Ein anderes dreijähriges Männchen stammt aus dem Zoo Köln und zog vom Kalisto Tierpark in den Tierpark Essehof um. Besucherinnen und Besucher treffen es des Öfteren hinter der Glasscheibe an, während es mal wieder neugierig in der Weltgeschichte umherschaut. Das eineinhalbjährige Weibchen stammt aus Bad Pyrmont und liebt es, zu buddeln. Nun hofft der Tierpark, bald Nachwuchs von der Gruppe zu bekommen.

Bislang seien Erdmännchen-Babys aber noch nicht ganz absehbar. Damit können sie jetzt aber dann bitte auch noch bis nach der EM warten. Jetzt sind Jogi, Hansi und Rudi erstmal voll ausgelastet.

