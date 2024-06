Essen. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli steigt die EM 2024 in Deutschland. Sie können live dabei sein und mit der Telekom Tickets gewinnen.

Die UEFA EURO 2024™ in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli wird das Fußball-Highlight des Jahres 2024 - und Sie können live dabei sein. Die Telekom, TV-Rechteinhaber, Netzausrüster und nationaler Sponsor bei der UEFA EURO 2024 TM, verlost 3x2 VIP-Tickets für das Gruppenspiel Frankreich-Polen am 25. Juni um 18 Uhr in Dortmund. MagentaTV überträgt alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 TM live und in UHD-Qualität. 5 davon exklusiv.

Egal ob unterwegs, zuhause oder im Büro: Das Programm bietet alle Highlights, frische, innovative Ansätze wie einen Taktik-Kanal und die Reaction Show für die jüngere Zielgruppe. Wer die begehrten VIP-Tickets für das EM-Spiel in Dortmund gewinnen will, kann hier bis zum 23. Juni an unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Superstar Kylian Mbappe und die Franzosen zählen zu den Topfavoriten bei der EM 2024. © AFP | OZAN KOSE

Die UEFA EURO 2024™ auf 3 Kanälen ist eingebettet in die längsten Liveprogrammstrecken aller Anbieter. Immer 90 Minuten vor dem Anstoß startet die Live-Berichterstattung mit ausführlichen Analysen und Features der Teams sowie der Protagonisten. Zum Abschluss der Gruppenphase gibt es an allen vier Spieltagen zusätzlich eine Konferenz mit den jeweiligen Parallelpartien. Moderator Johannes B. Kerner, Vizeeuropameister Michael Ballack, Olympiasiegerin Tabea Kemme, die bekannteste Fußball-Stimme des Landes, Wolff Fuss, Weltmeister Shkodran Mustafi, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und viele weitere bilden die „Nationalmannschaft der Sportberichterstattung“.

Exklusivspiele MagentaTV EM 2024 Gruppe A – 1. Spieltag: Samstag, 15. Juni 2024, Anstoß 15 Uhr: Ungarn - Schweiz Gruppe C - 2. Spieltag: Donnerstag, 20. Juni 2024, Anstoß 15 Uhr: Slowenien – Serbien Gruppe A - 3. Spieltag, letzter Vorrunden-Spieltag (parallel zu Deutschland - Schweiz): Sonntag, 23. Juni 2024, Anstoß 21 Uhr: Schottland – Ungarn Ein weiteres GruppenspielEin Achtelfinale

