Essen. Das deutsche Team hat zum Start der Heim-EM einen 5:1-Sieg gefeiert. Wir informieren Sie über alles rund um die EM in diesem Live-Blog.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt.

Deutschland trifft in der Gruppe A auf Schottland , Ungarn und die Schweiz . Zum Auftakt hat Deutschland Schottland mit 5:1 geschlagen. Ungarn und die Schweiz treffen heute (15 Uhr) aufeinander.

, und die . Zum Auftakt hat Deutschland Schottland mit 5:1 geschlagen. Ungarn und die Schweiz treffen heute (15 Uhr) aufeinander. Die EM 2024 findet in zehn deutschen Städten statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Zum zweiten Mal in der Historie ist Deutschland Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. An der Heim-EM 1988 nahmen lediglich acht Mannschaften teil, mittlerweile sind es 24, die vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Stadien insgesamt 51 Spiele austragen. Der Fußball-Sommer wird sicherlich ein besonderer, aber wird er aus deutscher Sicht auch ein erfolgreicher?

EM 2024: Alle News zur Nationalmannschaft im Live-Blog

Welche Neuigkeiten gibt es zum DFB-Team? Wie ist die Lage bei den anderen Mannschaften? Und was passiert ansonsten rund ums Turnier? In unserem Live-Blog wollen wir vor, während und auch unmittelbar nach der EM alles Wichtige festhalten.

Deutsches Team feiert mit Ausrüster Adidas

Nach dem furiosen EM-Auftakt gegen Schottland sind Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Fußball-Nationalspieler auf eine große Geburtstagsparty eingeladen. Gleich neben dem Teamquartier in Herzogenaurach feiert Ausrüster Adidas an diesem Samstag auf seinem Firmengelände sein 75. Jubiläum mit Live-Musik und Spiel- und Spaß-Angeboten für die ganze Familie.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler und ein Nationalspieler werden die Siegerehrung nach einem Fußballturnier vornehmen. Für den Abend ist eine Talkrunde von zwei DFB-Profis mit Firmenchef Björn Gulden geplant. Öffentlich zugänglich ist die Party nicht. Es ist ein Event für Adidas-Mitarbeiter und deren Familien. Bundestrainer Nagelsmann hatte nach der nächtlichen Rückkehr aus München nach dem 5:1-Erfolg gegen Schottland zunächst zum üblichen Regenerationstraining auf dem Übungsplatz im Home Ground gebeten.

++++++ Beängstigend, entfesselt - deutscher EM-Start wird gefeiert +++++

Traumstart für Deutschland: 5:1-Sieg gegen Schottland

Deutschland hat einen 5:1-Kantersieg zum EM-Auftakt gefeiert. © AFP | MIGUEL MEDINA

14. Juni: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist triumphal in die Heim-EM gestartet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Schottland in München am Freitagabend mit 5:1 (3:0) und machte damit einen ersten großen Schritt Richtung Achtelfinale. Unseren Spielbericht zum Auftaktsieg finden Sie hier.

Die DFB-Einzelkritik zum 5:1-Sieg gibt es hier.

Deutschland dominiert Schottland: Der Kommentar zum Mega-Auftakt.

Deutschland legt begeisternden EM-Auftakt hin

14. Juni: So hat sich Deutschland den EM-Start vorgestellt: Gegen Schottland führt das DFB-Team nach Toren von Wirtz und Musiala mit 2:0. Den Live-Ticker zum Spiel gibt es hier.

Vor EM-Start: Bewegender Moment in München mit Beckenbauer-Witwe

14. Juni: Vor dem Deutschland-Spiel gab es in der Allianz-Arena einen bewegenden Moment. Heidi Beckenbauer, Witwe der verstorbenen Fußball-Ikone Franz Beckenbauer, trug gemeinsam mit den beiden früheren Europameistern Jürgen Klinsmann und Bernard Dietz den silbernen EM-Pokal ins Stadion. Es gab viel Applaus von den Rängen. Mit einem Kuss in den Himmel bewegte Heidi Beckenbauer viele Menschen.

Schottische Fans haben keine Lust auf EM-Choreo

Rund 10.000 schottische Fans sind beim EM-Auftakt in München dabei. © DPA Images | Peter Kneffel

14. Juni: Mit viel Mühe wurde in der Allianz-Arena eine Choreographie zum EM-Auftakt zwischen Deutschland und Schottland vorbereitet. Bunte Papp-Tafeln waren im Stadion ausgelegt, vor der Partie sollte es eine Choreo zum Einlauf geben. Darauf hatten die schottischen Fans aber keine große Lust. Sie warfen die Tafeln weg und verzichteten. Im schottischen Block hatte die Choreo eine große Lücke.

Deutschland gegen Schottland mit Griechenland-Startelf

Leroy Sané steht zum Auftakt der EM 2024 gegen Schottland nicht in der DFB-Startelf. © dpa | Christian Charisius

14. Juni: Bundestrainer Julian Nagelsmann schickt im Eröffnungsspiel der Heim-EM die älteste deutsche Startelf bei einem Turnier seit 24 Jahren auf den Platz. Manuel Neuer, Toni Kroos und Co. sind im Durchschnitt 28,7 Jahre alt - älter war eine Anfangsformation zuletzt bei der EURO 2000. Damals führte Lothar Matthäus zum Start gegen Rumänien (1:1) ein Team an, das im Schnitt 29,8 Jahre alt war.

Überraschungen hat Nagelsmann nicht zu bieten, er lässt seine seit den begeisternden März-Partien eingespielte Formation beginnen. Vor Torhüter Neuer, der als einziger Stammspieler zum Jahresauftakt gefehlt hatte, verteidigen in München (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Jonathan Tah und Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger im Zentrum. Außen agieren Joshua Kimmich rechts und Maximilian Mittelstädt links.

Im Mittelfeld soll Rückkehrer Kroos die Fäden ziehen, unterstützt wird er von „Arbeiter“ Robert Andrich von Double-Sieger Bayer Leverkusen. Das „magische Dreieck“ mit Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz soll die Sturmspitze Kai Havertz bedienen. - Die deutsche Aufstellung:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz. - Trainer: Nagelsmann

Fanzone voll: Polizei sperrt Zugang im Olympiapark

14. Juni: Wegen des großen Andrangs von Fußballfans vor dem EM-Eröffnungsspiel in München hat die Polizei die Fanzone am Olympiastadion abgesperrt. „Die Fanzone ist geschlossen. Bitte fahrt aktuell nicht mehr in den Olympiapark!“, schrieben die Polizei und die Stadt München drei Stunden vor Anpfiff bei X.

Ein Bier zum Start der EM 2024: Fans von Schottland feiern vor dem Spiel in der Innenstadt auf dem Marienplatz. © dpa | Sven Hoppe

Am Nachmittag hatte die Polizei bereits keine Menschen mehr auf den Marienplatz gelassen. Kurzzeitig hatten dort auch keine U-Bahnen halten können. Die Unterbrechung habe aber den Angaben zufolge „für Entspannung gesorgt“, sodass die Fans wieder vom Marienplatz per U-Bahn zur Arena in Fröttmaning und zum Olympiapark fahren können.

Verdächtiger Rucksack: Teile einer Berliner Fanzone geräumt - Polizei gibt Entwarnung

14. Juni: Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der Fußball-EM hat die Berliner Polizei einen Teil der Fanzone am Reichstag wegen eines verdächtigen Gepäckstücks geräumt. Ein Mann, der dem Rucksack gehören soll, wurde laut Angaben einer Polizeisprecherin in Gewahrsam genommen und überprüft. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Betroffen ist der Bereich an der Scheidemannstraße, wie die Polizei am Freitag bei X mitteilte. „Dieser Bereich steht den Fans aktuell nicht zur Verfügung“, schrieben die Beamten, der Rucksack werde überprüft.

Die Berliner Polizei hat nach einer vorübergehenden Sperrung der Fanzone am Reichstagsgebäude Entwarnung gegeben. Bei dem gefundenen Gegenstand handele es sich „um einen Rucksack, von dem keine Gefahr ausgeht“, teilten die Beamten am Abend nach einer Überprüfung des Gegenstands via X mit.

Heute startet die EM 2024. Polizeikräfte durchsuchen das Düsseldorfer Fußballstadion auf verdächtige Gegenstände. © dpa | David Young

Laut Angaben eines Polizeisprechers von Freitagnachmittag wurde rund um den Gegenstand ein Sperrkreis errichtet. Wie viele Leute den Bereich verlassen mussten, war zunächst unklar. Angaben der Veranstalter zufolge wurde der Bereich um 16.00 Uhr zum Einlass geöffnet. Drei Eingänge zu der Fanzone am Reichstag seien geschlossen worden, einer war zunächst noch offen, sagte der Polizeisprecher.

Deutschland gegen Schottland: Mega-Euphorie in München

Polizei und Stadtverwaltung baten Fans und Passanten, wegen der Sperrung auf andere Bereiche der Stadt auszuweichen. Die Münchner Stadtverwaltung hatte darauf hingewiesen, dass das Public Viewing des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland am Abend nicht am Rathaus, sondern in der Fanzone im Olympiapark geplant sei.

Die EM startet - Leroy Sané 100 Prozent schmerzfrei

Bayern-Star Leroy Sané ist bereit für die EM 2024. © AFP | Tobias Schwarz

14. Juni: Heute geht es los, die Europameisterschaft beginnt. Schön. Und es gibt aus deutscher Sicht eine gute Nachricht: Leroy Sané hat keine Schmerzen mehr. „Leroy ist bei 100 Prozent schmerzfrei und kann voll eingesetzt werden“, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Auftaktspiel der Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in München gegen Schottland gesagt. Sané belastete zuletzt eine hartnäckige und schmerzhafte Schambein-Entzündung.

Übrigens: Es gibt hohen Besuch zum EM-Start: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Auftakt der Fußball-Europameisterschaft zu Gast sein. Viel Spaß.

Die Schotten feiern eine wilde Party in München

Viel Bier, gute Stimmung: die schottischen Fans in München. © dpa | Matthias Balk

Die Schotten feiern. Und wie. 200.000 Fans werden in Deutschland erwartet, schon jetzt haben sie München eingenommen. Es wird Bier getrunken, friedlich, wobei ein Video zeigt, dass manchmal auch etwas schiefgeht.

Gündogan bittet Fans in einem offenen Brief um Unterstützung

Kapitän Ilkay Gündogan hat die Fans am Tag des EM-Eröffnungsspiels um Unterstützung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gebeten. „Wir müssen klar sagen: Die ein oder andere Mannschaft ist etwas gefestigter, eingespielter als wir. Mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans können wir es aber weit schaffen“, schrieb der 33-Jährige in einem offenen Brief in der Bild-Zeitung. Er selber blicke auf eine „komplizierte Karriere im DFB-Trikot zurück“. Umso stolzer mache es ihn, „Deutschland als erster Kapitän mit Migrationshintergrund bei einem großen Turnier auf das Feld zu führen“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © dpa | Bernd von Jutrczenka

Lahms Wunsch fürs Auftaktspiel: Sieg für Euphorie im Land

Ein erfolgreicher Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-Europameisterschaft ist nach Ansicht des Turnierdirektors Philipp Lahm „sehr wichtig“ für die Euphorie im Land. „Wenn man sieht: Die letzten drei Turniere hat die Nationalmannschaft das Auftaktspiel immer verloren und ist dann zweimal in der Vorrunde und einmal im Achtelfinale ausgeschieden. Allein deswegen ist der Erfolg wichtig, um ein bisschen Ruhe zu haben“, sagte Lahm in einem Deutschlandfunk-Interview am Tag des Eröffnungsspiels gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV).

13. Juni: Ein Tag noch bis zum Auftaktspiel gegen Schottland. Bevor es für die DFB-Elf ernst wird, sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan auf der Pressekonferenz über die anstehende Partie, die Stimmung im Team und was von den Fans verlangt wird. Mehr zur dazu lesen Sie hier.

Währenddessen sorgte Frankreichs Superstar Kylian Mbappé für Frust bei den Fans: Vor 4000 Fans lieferten Les Bleus ein lockeres Showtraining. Doch ausgerechnet die Ikone vieler Jugendliche fehlte zunächst: Kylian Mbappé, Frankreichs Kapitän, Mitfavorit auf den Titel des Weltfußballers, in der kommenden Saison Spieler von Real Madrid, verzichtete auf die Einheit, trainierte individuell in einer Trainingshalle – und auf der Tribüne gab es das einige enttäuschte Gesichter.

Beim Training konnten die 4000 Zuschauer in Paderborn Kylian Mbappe nicht zuschauen, aber zumindest danach nahm sich der Superstar Zeit für Selfie- und Autogrammwünsche. © AFP | Franck Fife

Pavlovic-Aus: Nagelsmann holt BVB-Kapitän Emre Can

BVB-Kapitän Emre Can (r.) darf nun doch an der Heim-EM teilnehmen. © AFP | Ina Fassbender

12. Juni: Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verpasst die Fußball-EM. Der Profi des FC Bayern München fehlte bereits zuletzt wegen eines Infekts, Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den Dortmunder Emre Can nach, wie eine DFB-Sprecherin am Mittwoch sagte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutschland gegen Ungarn im pinkfarbenen Trikot

Deutschland und Toni Kroos spielen im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn im pinken Trikot. © Jürgen Fromme / firo Sportphoto | Jürgen Fromme

12. Juni: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der EM-Vorrunde zweimal in ihren weißen Heimtrikots und tritt einmal im pinkfarbenen Auswärtsdress an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erfolgte bereits eine entsprechende Absprache. Im Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in München gegen Schottland und in der finalen Gruppenpartie am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz läuft Deutschland in Weiß auf - gegen Ungarn in Stuttgart am 19. Juni in Pink.

Die neuen Trikots waren im vergangenen März vorgestellt worden. Das neue Auswärtstrikot, über das in den Sozialen Medien vielfach diskutiert wurde, entwickelte sich laut Ausrüster Adidas in den folgenden Wochen zum „Bestseller“.

Deutschland vor EM-Start: Auftaktgegner Schottland mit Fan-Invasion

Rund 200.000 Fans werden Schottland zur Fußball-EM nach Deutschland begleiten. © dpa | Steve Welsh

12. Juni: Im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft trifft Deutschland zuerst auf Schottland. Die Mannschaft hat eine starke Qualifikation gespielt und kommt mit euphorisierten Fans. Britischen Medien und offiziellen Stellen zufolge könnten 500.000 Anhänger von der Insel nach Deutschland kommen. Darunter sollen 200.000 Schotten sein. Nur wenige schaffen es aber auch ins Stadion. „Der Einfluss der Fans ist riesig. Auch wenn es nicht viele Eintrittskarten gibt, überrascht mich die Zahl nicht“, sagte Co-Trainer John Carver.

DFB-Zoff zwischen Rüdiger und Füllkrug: Die Analyse im EM-Podcast

12. Juni: Es war ein kleiner Aufreger vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft: Verteidiger Antonio Rüdiger und Stürmer Niclas Füllkrug gerieten zu Beginn der letzten Vorbereitungswoche vor dem Turnierstart am Freitagabend gegen Schottland aneinander. Stimmt die Chemie in der Mannschaft also so kurz vor dem ersten Spiel nicht? In der ersten Folge unseres EM-Podcasts „EM Inside“ sprachen unsere Experten auch über dieses Thema.

Die EM im eigenen Land - was ist drin für Deutschland? fußball inside

Niederlande bei der EM ohne Frenkie de Jong

11. Juni: Mittelfeldspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona muss wegen seiner Verletzung am rechten Fußgelenk nun doch auf die EM verzichten. Das ergab ein Belastungstest bei der niederländischen Nationalmannschaft. De Jong hatte sich bis Sonntag im Oranje-Trainingslager nach einem individuellen Plan auf die EM vorbereitet. Linksverteidiger Ian Maatsen darf laut De Telegraaf nun doch noch am Turnier teilzunehmen. Der Leihprofi von Borussia Dortmund, der noch beim FC Chelsea unter Vertrag steht, hatte im vorläufigen EM-Aufgebot der Oranje gestanden, war dann aber von Koeman gestrichen worden. Im Falle eines verletzungsbedingten Ausfalls dürfen die Nationen noch einen Spieler nachnominieren. Koeman soll Maatsen bereits benannt haben.

EM 2024: Viel Unterstützung für den schwächelnden Manuel Neuer

11. Juni: In die Torhüter-Diskussion beim DFB-Team hat sich nun auch Torwart-Ikone Sepp Maier als Fürsprecher des kritisierten Stammkeepers Manuel Neuer (Bayern München) eingeschaltet. „Das kommt zur absoluten Unzeit“, sagte der frühere Welt- und Europameister im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zur laufenden Debatte über einen vielfach geforderten Wechsels zu Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Manuel ist die Nummer eins, er gehört ins Tor. Man darf seine Klasse nicht plötzlich infrage stellen. Fehler wurden und werden immer gemacht.“

9. Juni: Erst Julian Nagelsmann, dann Andreas Rettig, jetzt Rudi Völler: Nach dem Bundestrainer und dem Geschäftsführer stützt auch der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Manuel Neuer. „Ich kann mich Julian nur anschließen. Manuel genießt unser absolutes Vertrauen“, sagte Völler im Interview mit der Bild-Zeitung.

Neuer war nach seinem dicken Patzer bei der Turnier-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) in die Kritik geraten, auch in den vergangenen Wochen war das Spiel des Weltmeisters von 2014 fehlerhaft. „Dass nach so einem Gegentor Diskussionen aufkommen können, gehört zum Geschäft dazu. Ich verstehe, wenn es dafür auch mal Kritik gibt“, sagte Völler und fügte mit Blick auf das EM-Eröffnungsspiel am Freitag in München gegen Schottland an: „Wir brauchen jetzt keine Torwart-Diskussion. Es gibt andere Themen, die uns mehr beschäftigen sollten.“

+++ Neue Diskussion um Neuer: Nagelsmann trifft Entscheidung +++

EM 2024: Alexander Nübel wird aus dem deutschen Kader gestrichen

Alexander Nübel gehört dem finalen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 nicht an. © AFP | Tobias Schwarz

7. Juni: Stuttgarts Torhüter Alexander Nübel wird nach übereinstimmenden Medienberichten nicht zum endgültigen Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft gehören. Demnach hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann umentschieden und wird mit nur drei statt vier Torhütern in das Heimturnier gehen. Das sind Manuel Neuer (FC Bayern) als Nummer eins sowie Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). Eine offizielle Bestätigung für die Personalie gab es zunächst nicht. Die Mannschaft sei aber über diese Entscheidung am Freitagvormittag informiert worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ EM-Generalprobe fürs DFB-Team: Deutschland - Griechenland heute im Live-Ticker +++

EM 2024: Grenzkontrollen ab sofort möglich

7. Juni: Im Zuge des Sicherheitskonzepts für die Fußball-Europameisterschaft sind ab Freitag Kontrollen an allen deutschen Grenzen möglich. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, können Überprüfungen auch an an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten erfolgen, an denen bisher keine Grenzkontrollen stattfanden. Dazu können Reisende im Schengen-Raum auch im Flugverkehr und in Häfen kontrolliert werden. „Damit wollen wir vor allem Gewalttäter früh erkennen und stoppen. Der Bundespolizei bin ich für den großen Kraftakt sehr dankbar. Unsere flexiblen und vorübergehenden Kontrollen werden dabei den Reiseverkehr und Pendlerinnen und Pendler so wenig wie möglich belasten“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Vorfeld des Turniers (14. Juni bis 14. Juli). Die Maßnahmen gelten bis zum 19. Juli, Reisende sind aufgefordert, gültige Dokumente mitzuführen.

EM 2024: Berti Vogts hat hohe Erwartungen ans DFB-Team

Berti Vogts feierte als Bundestrainer 1996 den EM-Sieg. © imago | imago

7. Juni: Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sieht das deutsche Nationalteam bei der bevorstehenden Heim-EM in der Favoritenrolle, hat aber auch entsprechend hohe Erwartungen. „Wir können guten Fußball spielen, das weiß Europa. Aber es geht darum, verlorene Reputation wiederzuerlangen mit einer starken Leistung bei der EM“, schrieb der 77-Jährige in seiner Kolumne in der „Rheinischen Post“ (Freitag) .„Im Grunde kann es nur ein Ziel geben: den Titel. Da sehe ich die deutsche Mannschaft in der Pflicht – bei einem Turnier im eigenen Land darf es kein anderes Ziel geben“, so Vogts, der Deutschland als Coach 1996 in England zum EM-Triumph geführt hat. „Frankreich, England, Spanien und Italien sind stark, aber es gibt für mich nur eine Mannschaft, die das Turnier gewinnen muss: Deutschland. Darum sind wir auch der größte Favorit.“