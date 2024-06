Essen. Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Wir informieren Sie schon vor Turnierbeginn über alles Wichtige in diesem Live-Blog.

Zum zweiten Mal in der Historie ist Deutschland Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. An der Heim-EM 1988 nahmen lediglich acht Mannschaften teil, mittlerweile sind es 24, die vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Stadien insgesamt 51 Spiele austragen. Der Fußball-Sommer wird sicherlich ein besonderer, aber wird er aus deutscher Sicht auch ein erfolgreicher?

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das Ziel ist aber klar: Sie will im eigenen Land Europameister werden. Welche Neuigkeiten gibt es zum DFB-Team? Wie ist die Lage bei den anderen Mannschaften? Und was passiert ansonsten rund ums Turnier? In unserem Live-Blog wollen wir vor, während und auch unmittelbar nach der EM alles Wichtige festhalten.

DFB-Ersatzmann ter Stegen: Kein Gedanke an Rücktritt

4. Juni, 21.24 Uhr: Marc-André ter Stegen hat die erneute Degradierung zur Nummer zwei bei der Heim-EM schwer getroffen. „Es ist keine angenehme Situation. Aber der Trainer hat die Entscheidung getroffen, die akzeptiere ich, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin“, sagte der Torwart des FC Barcelona im DFB-Teamquartier. An einen Rücktritt aus der DFB-Elf habe er aber auch nach der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für Manuel Neuer als EM-Stammtorwart nie gedacht. „Ich habe es zum Bundestrainer gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist das Menschliche. Ich möchte, dass sich alle auf mich verlassen können“, sagte der 32-Jährige. „Für mich selber ist es enttäuschend, sehr enttäuschend. Aber am Ende des Tages hast du eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. Ich werde helfen, wo ich kann“, versicherte der Schlussmann.

Champions-League-Sieger da: DFB-Team komplett

4. Juni, 19.43 Uhr: Julian Nagelsmann kann bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer begrüßte bis Dienstagnachmittag auch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Finalist Nico Schlotterbeck im Teamquartier in Herzogenaurach. Kroos und Rüdiger wurden von ihren Kollegen mit Applaus empfangen.

Champions-League-Sieger: Toni Kroos (links) und Antonio Rüdiger von Real Madrid. © dpa | Tom Weller

Französisches Nationalteam zeigt sich Fans in Paderborn

4. Juni, 19.15 Uhr: Fußballfans in Paderborn können den französischen Superstars um Kylian Mbappé kurz vor dem EM-Start bei einem Training zuschauen. Das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps zeigt sich am 13. Juni im Stadion des Zweitligisten SC Paderborn für eine öffentliche Einheit. Die Eintrittskarten dafür sind kostenlos, werden allerdings nur an Menschen vergeben, die bereits im Online-Ticketshop der Ostwestfalen registriert sind.