Nürnberg. Nach dem Länderspiel Deutschland gegen Ukraine (0:0) gab es einen großen Polizeieinsatz. Ein verdächtiger Gegenstand wurde geprüft.

Im Anschluss an das Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine hat es einen massiven Polizeieinsatz gegeben. In Nürnberg wurde von einer „konkreten Gefahrensituation im Außenbereich des Stadions“ gesprochen. Die Polizei prüfte einen verdächtigen Gegenstand. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Stadion befanden, durften dieses nicht verlassen.

Die DFB-Elf und Medienvertreter waren kurz vor Mitternacht zunächst aufgefordert worden, im Stadion zu bleiben. Dort gab es gleich zweimal folgende Durchsage: „Wir haben Kenntnis von einer konkreten Gefahrensituation im Außenbereich des Stadions erhalten, die wir als Polizei sehr ernst nehmen. Wir möchten, dass heute alle sicher nach Hause kommen. Deswegen bitten wir im Moment um Geduld und für ihre eigene Sicherheit darum, im Stadion zu verbleiben.“

Nationalmannschaft: Großeinsatz der Polizei in Nürnberg

Rund 15 Minuten später folgte die Entwarnung von Seiten der Polizei: „Unsere Einsatzkräfte konnten die Situation aufklären. Es hat sich herausgestellt, dass keine Gefahr herrscht. Sie können nach Hause“, hieß es in der Durchsage im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.

Zwischenzeitlich durfte niemand das Stadion in Nürnberg verlassen. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Ersten Angaben der Polizei zufolge sei ein herrenloser Koffer gefunden worden. Sie teilte zuvor mit, dass man mit „zahlreichen Kräften vor Ort“ sei. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Stadion wie viele Zuschauer zu diesem Zeitpunkt schon verlassen. Er stattete der DFB-Auswahl noch einen Besuch in der Kabine ab. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab einigen Fans während des Polizeieinsatzes Autogramme. Einige Spieler wie Manuel Neuer befanden sich noch in der Interview-Zone.

Deutschland traf am Montagabend in Nürnberg auf die Ukraine. © AFP | Tobias Schwarz

DFB-Team am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland

Während des Spiels hatte es keine Zwischenfälle gegeben. Sportlich lief aus DFB-Sicht nicht wie gewünscht. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vor der Heim-EM einen kleinen Dämpfer erlitten. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich elf Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland gegen die Ukraine in Nürnberg mit einem 0:0 begnügen und verpasste den dritten Erfolg in Serie. Die EM-Generalprobe erfolgt am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland.