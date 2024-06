Nürnberg. Härtetest für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor der EM: In Nürnberg trifft das DFB-Team auf die Ukraine. Der Live-Ticker.

Nach dem Finale der Champions League rückt der Vereinsfußball endgültig in den Hintergrund, die Heim-Europameisterschaft steht vor der Tür. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert an diesem Montag den ersten von zwei Härtetests vor dem Turnierstart. In Nürnberg trifft das DFB-Team auf die Ukraine (20.45 Uhr).

Manuel Neuer steht erstmals seit dem WM-K.o. in Katar vor 18 Monaten wieder im Tor der Fußball-Nationalmannschaft. Der Torwart vom FC Bayern München feiert wie von Julian Nagelsmann angekündigt am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg sein DFB-Comeback. Der 38-Jährige verdrängt damit wieder Ersatzmann Marc-André ter Stegen. Im Vergleich zu den erfolgreichen Testspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) im März nimmt der Bundestrainer nur zwei weitere Änderungen in der Startelf vor. Hier können Sie das Testspiel im Live-Ticker verfolgen.

Deutschland - Ukraine: Länderspiel am Montagabend live im Ticker

Deutschland gegen Ukraine: So spielt das DFB-Team:

Neuer - Kimmich, Anton, Tah, Mittelstädt - Groß, Andrich - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Pascal Groß ersetzt Toni Kroos auf der Sechserposition neben Robert Andrich. In der Viererabwehrkette nimmt Waldemar Anton vom VfB Stuttgart den Platz von Antonio Rüdiger an der Seite von Jonathan Tah ein. Kroos und Rüdiger werden nach dem 2:0-Finalsieg in der Champions League mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund erst am Dienstag im Trainingslager der DFB-Elf in Herzogenaurach erwartet.

Im vergangenen Sommer endete ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Ukraine in Bremen mit einem 3:3-Remis. © Getty Images | Maja Hitij

Als Außenverteidiger spielen wie erwartet Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt. In der Offensive vertraut Nagelsmann wieder auf die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz neben Kapitän Ilkay Gündogan, zentraler Angreifer ist Kai Havertz.

Deutschland-Gegner Ukraine auch für EM qualifiziert

Auch die Ukraine geht bei der EM an den Start. In der Gruppenphase trifft das Team von Trainer Serhij Rebrow auf Belgien, Rumänien und die Slowakei. Die Partie gegen die Ukraine ist für Deutschland der vorletzte Test vor Beginn der Heim-EM. Am Freitag folgt noch das Spiel gegen Griechenland in Mönchengladbach. Zum Turnierauftakt geht es am 14. Juni in München gegen Schottland.

