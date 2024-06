London. Vincius entgeht einem Platzverweis im Finale nur knapp. Beim BVB ist Schiedsrichter Vincic kleinlicher – zum Ärger der Dortmunder.

Am Ende entschied Vinicius junior das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Da spielte Ian Maatsen einen dramatischen Fehlpass, und Vinicius konnte plötzlich auf Dortmunds Torwart Gregor Kobel zulaufen und zum 2:0 einschieben – der BVB war geschlagen.

Dortmund konnte sich in der 83. Minute nicht mehr vom Schock erholen. Womöglich hätte der Bundesligist ihn verhindern können. Wenn Maatsen genauer gezielt hätte. Und Schiedsrichter Slavko Vincic auch bei Real einen kleinlichen Maßstab angelegt hätte. Vincius, der pfeilschnelle Brasilianer, hätte womöglich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, als er für den Endstand sorgte. Was war passiert?

BVB gegen Real Madrid: Vinicius sieht für Gelb

Nach 35 Minuten sah der Flügelstürmer die Gelbe Karte. Er war in Torwart Kobel gegrätscht, kam viel zu spät, der Ball war lange weg. Dass er den Knöchel des Schweizers nicht mit der Fußsohle erwischte, bewahrte ihn vor dem Platzverweis. Fortan spielte er auf Bewährung.

Und leistete sich noch die eine oder andere gelbwürdige Aktion. An der Außenlinie stürzte er, obwohl Mats Hummels bei seinem Tackling weit entfernt war, eine Schwalbe. In der zweiten Halbzeit forderte er bei Schiedsrichter Vincic aufreizend eine Gelbe Karte für einen Dortmunder ein. Eine Unsportlichkeit, die auch schon mal mit einer Karte bestraft wird.

BVB gegen Real Madrid: Verwarnung für Nico Schlotterbeck

„Es fällt mir schwer dazu etwas zu sagen, da ich die einzelnen Szenen nicht noch einmal in der Zeitlupe gesehen habe“, meinte BVB-Trainer Edin Terzic, und ließ folgen, was ihm aufgefallen war. „Ehrlicherweise fand ich es nicht verhältnismäßig, für was wir dann Gelb bekommen haben“, so Terzic. Der 41-Jährige spielte auf die vermeintliche Schwalbe von Vinicius an, im Nachgang hatte Nico Schlotterbeck nämlich eine Karte gesehen. „In einem Spiel, in dem es um so viel geht, dass da eine Geste in Richtung des Schiedsrichters sofort mir Gelb bestraft wird, und dann auf einer Schlüsselposition wie in der Innenverteidigung – das ist mir heute aufgefallen.“

Bei Vinicius junior ließ Referee Vincic aus Slowenien die Leine lockerer. Und der Brasilianer entschied schließlich die Partie mit einem provokanten Jubel vor der Dortmunder Kurve. So mancher Fan konnte nur von den Ordnern zurückgehalten werden.