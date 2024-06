Braunschweig. Online-Abos sind die Währung der Zukunft unseres Journalismus‘. Dafür müssen wir Ihnen Angebote machen, um zu uns zu kommen.

Wir widmen dem Lokalsport seit jeher eine große Aufmerksamkeit. Wir versuchen, jedes Wochenende auf den Sportplätzen und in den Hallen zu sein, Spiele und Wettkämpfe zu besuchen, Aktive zu treffen, Kontakte zu pflegen, die Ergebnisse und Ereignisse abzubilden. Während manche Medienhäuser in Deutschland ihre Berichterstattung über den Lokal- und Regionalsport einstellen, wollen wir sie intensivieren. Klar, da wird sich in Zukunft in der Berichterstattung also etwas verändern, das ist nicht unübersehbar.

Und wir wissen, so eine Umstellung wirft Fragen auf. Gerade hat man sich an eine Sache gewöhnt, schon wird wieder alles umgestellt. Wie und was sich bei uns verändert, wollen wir hier schonmal versuchen, aufzuklären.

Warum verändert sich die Berichterstattung im Regionalsport? Warum wird die Zeitung jetzt „vernachlässigt“?

Die digitale Transformation spielt auch in unserem Haus eine wichtige Rolle, Lesegewohnheiten verändern sich, gedruckte Tageszeitungen verlieren mehr und mehr an Bedeutung (dieser Trend ist nicht nur bei uns sichtbar, sondern bundesweit zu beobachten), da sich vor allem jüngere Zielgruppen fast ausschließlich über digitale Medien informieren.

Weil diese Entwicklung unaufhaltsam ist, müssen wir darauf reagieren und unsere Angebote anpassen. Wir sind heute auf viel mehr Kanälen unterwegs als früher, liefern Artikel ebenso wie Videos und Social-Media-Beiträge, haben ein Podcast-Angebot und bauen die Live-Berichterstattung aus.

Wieso sind die Sportartikel nicht kostenlos? Wer will denn für sowas zahlen?

Bäcker verschenken ihre Brötchen nicht, Fußballprofis spielen nicht nur für die Liebe der Fans und der Döner beim Imbiss des Vertrauens wird auch von Jahr zu Jahr teurer. Kurz gesagt: Auch wir müssen unser Geld verdienen, damit wir Ihnen weiterhin Qualitätsjournalismus liefern können. Und so teuer ist es nicht - günstiger als ein Döner. Mit unserem Abo können Sie zudem etwas über sich selbst, über Freunde, Verwandte und vielen weiteren spannenden Sport-Persönlichkeiten aus unserer Region lesen.

Wird es die klassische Ergebnis-Berichterstattung noch geben?

Wir berichten nicht mehr über den 1:0-Endstand, sondern über die besondere Geschichte des Spiels. Wir machen keine klassische Termin-Berichterstattung mehr, sondern heben die Essenz eines Termins hervor. Was wir aufgrund von Datenanalysen wissen: Diese klassische Art der Berichterstattung wird im digitalen Zeitalter kaum noch gelesen. Ergebnisse sind häufig ebenso schnell auf Vereinsseiten oder in anderen Veröffentlichungen zu finden. Stattdessen wollen wir uns auf Analysen und Hintergründe konzentrieren, auf Geschichten über Menschen, Themen, die Vereine, Bürger und Sportler bewegen.

Wo finde ich in Zukunft alle Sport-Artikel, die mich interessieren?

Ein paar Artikel werden weiterhin in der gedruckten Ausgabe erscheinen. Diese und noch viel mehr werden außerdem auf unserer Website zu finden sein – unter dem Stichpunkt Regionalsport. Dann zusätzlich auch mit Videos, Bildergalerien, später auch Instagram-Beiträgen und vielen weiteren Zusatzelementen, die wir in der Printzeitung nicht darstellen können.

Bekomme ich trotzdem noch alles von meiner Lieblingsmannschaft mit?

Sie bekommen zwar nicht mehr die Ergebnis-Berichterstattung – zugegeben: Darüber können Sie sich auch auf Instagram oder anderen Portalen informieren. Bei uns bekommen Sie die Geschichten über Schweiß, Kampfgeist, Siegeswillen und viel mehr. Online werden wir Ihnen mehr Geschichten bieten. Und – so viel können wir bereits verraten – in Zukunft bekommen Sie Ihre Lieblings-Amateur-Profis nicht nur in geschriebenem Wort präsentiert. In den Bereichen Social Media und Podcast sind hier weitere Pläne forciert.

Und genau da brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Melden Sie sich gern bei uns, wenn es eine spannende, emotionale oder außergewöhnliche Geschichte in Ihrem Sportverein gibt. Sie sind Sportler oder Sportlerin? Trainer oder Trainerin? Platzwart? Wir brauchen Ihre Stimmen! Also helfen Sie uns, tolle Geschichten zu erzählen.

Was hat diese Umstellung für einen Mehrwert für mich?

Mit der Umstellung bekommen wir die Möglichkeit, schneller zu berichten. Das besondere Landesliga-Spiel ist abgepfiffen? Wir haben kurz danach die Geschichte des Doppeltorschützen für Sie auf unserer Webseite. Sie müssen also nicht mehr warten, bis die gedruckte Zeitung am nächsten Tag in den Briefkasten flattert oder im Kiosk ausliegt.

Auf unserer Webseite können wir auch mehr Bilder und Videos einbauen, so bekommen Sie zusätzlich Einblicke, die Sie vorher nicht bekommen konnten. Sie blicken also gemeinsam mit uns hinter die Kulissen. Wie sieht es bei dem einen Verein mit der Kaderplanung aus? Wer kümmert sich bei dem anderen Verein eigentlich seit 50 Jahren darum, dass die Trikots gewaschen werden, die Kabinen sauber sind und immer genug Kaltgetränke nach Abpfiff bereitstehen? Es sind die Geschichten, aus denen Sie einen Mehrwert ziehen können. Weil wir in Zukunft noch näher dran sind als ohnehin schon.

Worauf kann ich mich jetzt freuen?

Wir wollen mittelfristig den Sportlerinnen und Sportlern eine Bühne geben und Amateure wie Profis behandeln. Immerhin zeigen Amateure auf kleiner Bühne ganz großen Sport. Jedes Wochenende. Bei Wind und Wetter. Mit lädiertem Knie und dickem Schädel. Zwischen Familienfrühstück und Geburtstag der Großeltern.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, liebe Leserinnen und Leser, und möchte um Zeit bitten, damit die Veränderungen ihre Wirkung entfalten. Wir freuen uns auch auf Ihr Feedback – begleiten Sie den Prozess, schicken Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen. Sie können sicher sein: Wir geben jeden Tag alles, damit der kleine Sport ganz groß bleibt.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, schreiben Sie eine Mail an leonard.hartmann@funkemedien.de

