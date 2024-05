Dublin. Bayer Leverkusen marschiert durch die Saison, hat noch nicht ein Spiel verloren. Granit Xhaka verriet das Gehemnis - mit Ironie.

Die Deutsche Meiterschaft hat Bayer Leverkusen in dieser Saison bereits geholt, als erste Mannschaft ohne eine einzige Niederlage. Am Mittwoch soll in Dublin im Finale der Europa League (21 Uhr, RTL) der zweite Titel folgen, bevor in Berlin am Samstag gegen den 1. FC Kaiserlautern sogar das Triple möglich ist Die wundersame Saison weckt viele Fragen. Vor allem: wie schafft Bayer das? Und vorher kommt diese Abgeklärtheit? Wie kann ein Team ungeschlagen durch die Liga und zwei Pokalwettbewerbe marschieren? Der Schweizer Granit Xhaka hatte am Dienstagabend im Aviva-Stadium eine knappe Antwort: „Wir trinken jeden Tag Blut.“

Natürlich war das nicht ernst gemeint, Xhaka sorgte für eine Menge Lacher unter den Journalisten. Und dennoch war diese ironische Einlage des Führungsspielers der Mannschaft sinnbildlich für die Lockerheit, die alle Beteiligten ausstrahlen in diesen Tagen. Trainer Xabi Alonso, Jonathan Tah und auch Xhaka ließen am Dienstag erst gar nicht den Eindruck aufkommen, als könne Nervosität am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo eine Rolle spielen. „Die Vorfreude ist riesig, man spürt die besondere Atmosphäre“, sagte Tah. Es sei besonders solch eine Woche zu erleben, wie sie die Bayer-Mannschaft erlebt.

Alonso lobt Kroos für Entscheidung zu Karriereende

Ganz verarbeiten könne man diese sieben Tage aber wohl erst nach dem Saisonende, so Tah. „Wenn wir dieses Final spielen, ist die Meisterschaft abgehakt. Richtig bewusst wird man sich dessen wahrscheinlich eh erst nach der Saison am Strand“, sagte der Nationalspieler. Zumal er nach der Saison mit Bayer auch noch mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft um den Titel spielen will. Dann noch mit Toni Kroos, der danach seine Karriere beenden wird. „Wieder eine clevere Entscheidung“, befand Alonso. Kroos sei eine Weltklasse-Spieler und wichtig für eine ganze Generation gewesen, nun gehe er zum richtigen Zeitpunkt.

Toni Kroos wird nach der EM seine Karriere beenden. © dpa | Soeren Stache

Trotz aller Lockerheit und Sprücheklopferei wurde Xhaka aber bei einem Punkt auch ernst. „Wir haben etwas zu verlieren“, sagte er angesprochen darauf, dass das große Ziel Deutsche Meisterschaft ja bereits eingefahren wurde. „Man spielt Finals, um zu gewinnen“, so der Schweizer Nationalspieler. Dass das am Mittwoch trotz der klaren Favoritenrolle nicht einfach wird, gab Alonso zu: „Morgen kommt es auf Kopf, Taktik und unsere Mentalität an.“ Der Spanier kenne Atalanta nämlich, wisse um die Stärken der Italiener.

Bayer Leverkusen: Florian Wirtz ist fit

Setzen kann er dabei auf Superstar Florian Wirtz. Er ist wichtig fit, „wichtig und ein Schlüsselspieler“, sagte Alonso. Ob der 21-Jährige aber von Beginn an spielen wird, ließ der Spanier offen. Hingegen legte er sich beim Torhüter fest. Trotz des Finalspiels wird Lukas Hradecky nicht in die Mannschaft rotieren. Der „Pokal-Keeper“ Matej Kovar darf auch in Dublin ran.